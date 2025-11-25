Elektrisk terminaltraktor med fire-hjulstræk var på turné

Tirsdag 25. november 2025 kl: 11:59

Hos N.C. Nielsen peger man på, at den eldrevne terminaltraktor giver et synede arbejdsmiljø og øget sikkerhed, da dieselrøg, partikler og udstødningsgas er væk fra arbejdsområdet. Det forbedrer sundheden og sikkerheden for både førere, kolleger og passagerer - både på kajen og inde i skibet. Samtidig reduceres støj og vibrationer markant, hvilket skaber et mere behageligt og produktivt arbejdsmiljø.









- Det er en kæmpe forskel at kunne arbejde uden støj og udstødning på skibet, fortæller en af testkunderne i Skandinavien.









- Traktoren er utrolig rolig, har stærk trækkraft og en kabine, der føles som et moderne førerhus.









Hjertet i Terberg RT253EV er en ZF CeTrax asynkrone elmotor, der leverer 250 kW spidseffekt (170 kW kontinuerlig) med et højt drejningsmoment. Sammen med firehjulstrækket får terminaltraktoren et sikkert vejgreb og overlegen kontrol ved flytning af trailere op til 60 ton - også under glatte eller stejle forhold.









Den nyudviklede drivlinje er optimeret til operationer i ro/ro-terminaler, hvor hyppige til- og fra-koblinger stiller store krav til præcision. Her justerer Terberg RT253EV automatisk moment og bremsekraft, så kørslen føles naturlig og stabil, uanset belastning.









Terberg RT253EV fås med to eller tre batterimoduler på hver 100 kWh udstyret med Thermal Management System (TMS), som sikrer effektiv temperaturstyring i både kulde og varme. Med op til 300 kWh batterikapacitet peger man hos N.C. Nielsen på, at rækkevidden er mere end tilstrækkelig til en hel arbejdsdag.









Via CCS2-hurtiglader kan batteriet oplades fra 20 til 80 procent på omkring 1 time og 5 minutter (150 kW).









Terberg RT253EV bygger på Terberg's tredie generation EV-platform, som har vist sit værd i Terberg YT203EV og Terberg BC203EV. Drivline, software og styring er gennemprøvet og videreudviklet specifikt til ro/ro-brug.









Samtidig er chassis og ramme baseret på Terberg's gennemprøvede design, som har sat standarden for holdbarhed og servicevenlighed i terminaler verden over.









Lidt om arbejdsforholdene i Terberg RT253EV:

Lavt støj- og vibrationsniveau takket være specielle gummimounts

Effektiv kabinefiltrering og klimakontrol for et sundt miljø

Ergoturn 180 grader roterende førerplads, hvor sæde, rat, pedaler og instrumenter drejer som én enhed

Luftaffjedret sæde og ergonomisk placerede kontroller

Godt udsyn i begge retninger





N.C. Nielsen fremhæver, at Terberg RT253EV under en demo-tur i Storbritannien, Skandinavien og Benelux-landene fik en positiv modtagelse af både chauffører og driftspersonale med følgende udsagn:





"En meget komfortabel og støjsvag køreoplevelse - chaufførerne ville slet ikke stige ud igen"

"Vi var imponeret over trækkraften og hvor støjsvag den er på skibet. En klar forbedring i arbejdsmiljøet"

“Den kører som en diesel, med jævn acceleration, stærk trækkraft og let håndtering"



