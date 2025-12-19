Borgere i Lemvig tog mod nyt batteri-eletrisk tog med Kong Frederik X om bord

Fredag 19. december 2025 kl: 14:33

Togturen var begyndt i Holstebro, hvor ved 10-tiden blev holdt taler af blandt andet transportminister Thomas Danielsen, som kalde det for historisk, at det første batteritog officielt bliver sat drift på statens jernbane.









- At det sker i Vestjylland, er blot ekstra glædeligt. Midtjyske Jernbaner har helt fra begyndelsen været fremsynede og aktive for at få det her til at ske, og i tæt samarbejde med Banedanmark kan vi nu sætte strøm til, til glæde for passagererne i området, som får tog i absolut topklasse, sagde Thomas Danielsen.









I Lemvig blev der serveret æbleskiver med tilbehør.









Midtjyske Jernbaner har indkøbt syv nye Siemens Mireo Plus B batteritog, der skal erstatte selskabets gamle dieseldrevne og efterhånden slidte Y-tog, som har kørt på de vestjyske baner siden 1983.









Banedanmark fornyede i sommeren 2025 strækningen mellem Skjern og Holstebro, og med etableringen af Banedanmarks to nye ladeanlæg på Holstebro og Skjern stationer kan Midtjyske Jernbaner inden længe lade de nye batteritog - og lade dem køre i fuldt omfang på skinnerne mellem Skjern og Holstebro og på skinnerne mellem Vemb, Lemvig og Thyborøn.









- Det er mere end bare et nyt tog, vi fejrer i dag. Det er en ny begyndelse og et stort skridt i retning mod en grønnere fremtid for jernbanen, hvor elektricitet erstatter diesel. Midtjyske Jernbaner har vist visionær vedholdenhed i arbejdet med at indsætte batteritog i Danmark, og jeg ønsker dem stort tillykke med bedriften og takker for det gode samarbejde. At vi får den første statslige batteritogsstrækning, kommer til at give Banedanmark værdifulde erfaringer i arbejdet med at gøre endnu flere strækninger klar til batteritog, sagde administrerende direktør i Banedanmark, Peter Jonasson.









I begyndelsen af det nye år vil Midtjyske Jernbaners batteritog erstatte de gamle dieseltog - fire Y-tog og fire noget nyre Desiro-tog.









Ladeanlægget i Skjern er endnu ikke meldt klar, men når det er sket, kan batteritogene komme i fuld drift på Midtjyske Jernbaners strækninger.









- Danmarks første batteritog er ikke bare et tog – det er et symbol på forandring. Et tog, der reducerer CO2-udledningen markant, og som giver vores passagerer en rejseoplevelse, der er komfortabel, stille og fremtidssikret. Det er et bevis på, at vi kan kombinere teknologi og ansvarlighed og skabe løsninger, der gavner både mennesker og miljø, sagde direktør i Midtjyske Jernbaner, Martha Vrist.









Det er en del af Infrastrukturplan 2035, at hele den statslige togtrafik skal være emissionsfri. Det betyder, at strækninger, der ikke elektrificeres med køreledninger, ifølge Banedanmark skal elektrificeres gennem batteritogdrift.





Lidt fakta:

Midtjyske Jernbaner har indkøbt syv batteritog af typen Siemens Mireo Plus B, der sættes i drift på Midtjyske Jernbaners egen strækning Vemb-Lemvig- Thyborøn og på det statslige jernbanenet mellem Skjern og Holstebro

Stationen i Vemb er station på begge strækninger

Batteritogene er emissionsfrie

Damle dieseltog udledte ca. 1.900 ton CO2 årligt plus partikler og NOX-forbindelser

Banedanmark har etableret ladefaciliteter på Holstebro og Skjern Stationer. Der er valgt to forskellige løsninger for at kunne indhente erfaringer med begge måder at lade batteritogene på

På Holstebro station er der etableret en ladeskinne, hvor togene kører ind under og oplader statisk

På Skjern station er der etableret et kørestrømsanlæg med ledninger og opladning sker via togets strømaftager

Anlæggene oplader med 25.000 V

I Lemvig har Midtjyske Jernbaner etableret opladning ved Spor 1, 2 og 3. Ladeanlægget i Lemvig er også på 25.000 V

I Vemb er der etableret et 1.000 V ladestik









