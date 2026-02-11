Rampe til færge blev hejst op af vandet og sat på plads
Onsdag 11. februar 2026 kl: 09:53Af: Redaktionen
Mandag aften omkring klokken 22 faldt en rampe i færgelejet på Fanø i havnen. Det betød, at cykler og biler, der skulle til fastlandet, måtte blive på vadehavnsøen, mens deres førere havde mulighed for at gå om bord og sejle til Esbjerg - og tilbage igen
Tirsdag blev rampen løftet op af vandet, repareret og sat på plads igen. Klokken 15 tirsdag eftermiddag kunne Fanølinjen, der er en af Molslinjens færgeruter, genoptage driften med at fragte passagerer, biler, cykler og andre køretøjer mellem Esbjerg og Fanø.
Fanølinjens folk arbejdede natten igennem for at få fat på rampen i det isfyldte vand, så de med taljer og håndkraft langsomt men sikkert kunne få rampen hævet til et niveau, hvor to kraner fra Esbjerg kort før middag tirsdag kunne komme til at hjælpe rampen det sidste stykke.
Fanølinjen havde fået fat i nødvendige reservedele til rampen, så teknikere umiddelbart efter, at rampen var kommet op af vandet, kunne gå i gang med at demontere defekte cylindre på rampen og erstatte dem med nye.
Fanølinjen beretter, at arbejdet blev fulgt tæt af beboerne på Fanø, som både heppede på teknikerne samt serverede både kaffe, kage og madder til dem i kolde vejr.
Med de nye cylindre på plads blev rampen testet, så biler og cykler igen kunne komme ombord på en af de tre færger, der sejler mellem Esbjerg og Fanø.
De ødelagte cylindre skal undersøges af teknikere fra Molslinje og eksperter fra producenten af cylinderne for at finde ud af, hvorfor rampen faldt i vandet.
Molslinjen peger på, at alle de vedligeholdelsesmæssige frister for gennemsyn og kontrol, der er på anlægget, er overholdt.
