Skævvridning af afgifter kan koste Danmark dyrt

BRANCHEORGANISATION FOR ENERGILEVERANDØRER:

Onsdag 1. april 2026 kl: 09:20

De kraftige og pludselige stigninger i brændstofpriserne, som Israels og USA's angreb på Iran den sidste dag i februar har udløst, lægger et betydeligt pres på virksomheder og husholdninger. Samtidig har flere af Danmarks nabolande reageret. Norge har midlertidigt sænket afgifterne fra april - september, Sverige har allerede reduceret dem og overvejer yderligere nedsættelser fra 1. maj, og Tyskland overvejer lignende tiltag.









Hvis Danmark ikke følger udviklingen, er der ifølge Drivkraft Danmark risiko for, at handel, aktivitet og investeringer flytter ud af landet.









- Når vores nabolande sænker eller overvejer at sænke afgifterne, kan Danmark ikke stille sig udenfor uden konsekvenser, siger Jacob Stahl Otte, der er direktør i Drivkraft Danmark.









Derfor opfordrer Drivkraft Danmark til en midlertidig justering af afgifterne, der afspejler virkeligheden i nabolandene. På den måde kan man undgå særbelastning af danske forbrugere og virksomheder, der vil skubbe dansk omsætning og grøn investeringskraft over grænserne.









- De stigende brændstofpriser stopper ikke ved tankstationen, men slår igennem i hele økonomien - fra byggepladsen til supermarkedet. Når det bliver dyrere at køre varer rundt i landet, bliver det også dyrere at få materialer ud til virksomheder og varer frem til butikkerne. Det kan i sidste ende mærkes på priserne for både virksomheder og forbrugere, siger Jacob Stahl Otte.









Drivkraft Danmark understreger, at en eventuel justering af brændstofafgifterne skal være midlertidig og målrettet den ekstraordinære situation.









- Vi skal stadig fastholde den langsigtede kurs. Den grønne omstilling ligger fast. Men i en ekstraordinær situation er der behov for midlertidige tilpasninger, så virksomheder og forbrugere ikke bliver unødigt presset, siger Jacob Stahl Otte og peger på, at de virksomheder, der i dag leverer brændstoffer, er de samme, der skal investere i de grønne løsninger.









- Hvis vi flytter forbrug og aktivitet ud af Danmark, svækker vi også grundlaget for de investeringer. Det gavner hverken omstillingen eller forsyningssikkerheden, siger han.









Hos Drivkraft Danmark peger man på, at hvis Danmark fastholder højere afgifter end nabolandene i en periode med store prisudsving, risikerer det at flytte store dele af brændstofsalget ud af landet - uden at det reelt sænker det samlede brændstofforbrug.









- Hvis det er markant dyrere at tanke i Danmark end i Sverige, Norge og Tyskland, vil en betydelig del af salget flytte over grænsen. Det svækker både virksomheder, statens indtægter og vores forsyningssikkerhed, siger Jacob Stahl Otte.









Drivkraft Danmark - sådan påvirker prisstigningerne:

En dansk familie med benzin- eller dieselbil oplever i øjeblikket en merudgift på ca. 200-500 kroner pr. måned

Dansk erhvervsliv betaler over 500 millioner kroner ekstra i brændstofomkostninger hver måned

Samlet stigning i brændstofpriser til vejtansporten er på over 1 milliard kroner om måneden

Drivkraft Danmark forklarer, at ovennævtne beregninger baserer sig på de aktuelle prisstigninger siden februar (benzin +2,5 kr/liter, diesel +4,5 kroner/l) holdt op imod det gennemsnitlige månedlige forbrug i Danmark. Forbrugsprofiler for private husholdninger er beregnet ud fra standardiserede kørebehov og brændstoføkonomi (15.000-25.000 km/år). Erhvervslivets belastning er estimeret på baggrund af, at erhvervstransport udgør cirka 60 procent af det samlede dieselsalg.

