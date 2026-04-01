Østrigs har indføret kørselsforbud i påsken

Onsdag 1. april 2026 kl: 21:06

Transportorganisationen ITD peger på, at kørselsforbuddet, der gælder fredag 3. og lørdag 4. april, vil skabe uforudsigelige vilkår for vognmændene og forsinke transporter på tværs af Europa.









ITD fremhæver også, at den sene varsling er fra er enestående.









- Det er helt uacceptabelt, at så vidtgående restriktioner bliver meldt ud med så kort varsel. Når man ikke giver branchen mulighed for at planlægge deres transporter, så får det direkte konsekvenser for leverancer, chauffører og virksomheder i Europa, siger Maria Feldberg, der er international chef i ITD.









De nye kørselsforbud gælder blandt andet på motorvejene A12 (Inntal) og A13 (Brenner) og på en række øvrige strækninger i påsken og hen over sommeren. De rammer især transittrafikken mellem Italien og Tyskland.









Langvarigt problem på Brenner-motorvejen

Hos ITD peger man på, at problemerne med de østrigske kørselsforbud langt fra er nye. De østrigske myndigheder - særligt i Tyrol - har gennem mange år indført restriktioner på Brenner-motorvejen, som har skabt store forsinkelser og kilometerlange køer.









- Vi ser igen og igen, at nationale kørselsrestriktioner bliver brugt til at begrænse den internationale transport. Det er i praksis et angreb på den frie bevægelighed af varer i EU, og det er ikke holdbart, siger Maria Feldberg.









EU-Kommissionen har tidligere kritiseret Østrig, og en retssag ved EU-Domstolen om de østrigske kørselsforbud forventes at tage fart i foråret med første retsmøde tirsdag 21. april 2026.









ITD opfordrer til, at der på EU-plan indføres klare tidsfrister for varsling af kørselsforbud, så transportvirksomheder får en reel mulighed for at planlægge deres kørsel - og at EU i højere grad griber ind, når nationale tiltag spænder ben for det indre marked.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.