Kokain blev kastet i havet - fem personer blev anholdt
Tirsdag 24. marts 2026 kl: 10:34Af: Jesper Christensen
Det hollandske HARC-NZKG-team, der har fokus på at bekæmpe indsmugling af narko til Holland, gennemførte søndag 15. marts med støtte fra den hollandske kystvagt en aktion, hvor fem mænd blev anholdt og sigtet for indsmugling af kokain, der var smidt i havet fra et skib ud for kysten ved Zeeland nær Neeltje Jans i det sydvestlige Hollandt tæt på grænsen til Belgien
De fem mænd blev taget på fersk gerning ud for kysten ved Zeeland nær Neeltje Jans, hvor de var i færd med at opsamle pakker med kokain, der var smidt i havet fra et skib. Ved "drop-off-metode" kastes pakker fra skibe i havet, hvorefter de bliver samlet op af mindre og hurtigere både.
Under operationen kunne HARC-NZKG-teamet konstatere, at der på den måde blev overført et parti på flere hundrede kg kokain. Men takket være det intensive samarbejde mellem forskellige myndigheder kunne teamet beslaglægge kokainen og anholde de fem mænd og sigte dem for narkosmugling.
I forbindelse med efterforskningen og aktionen blev der beslaglagt en hurtig motorbåd. Der er mistanke om, at båden er erhvervet via en skalkonstruktion, hvilket myndighederne nu vil undersøge
De fem mistænkte er mellem 34 og 61 år og bor i Almere, Oostzaan, Beverwijk og Haarlem.
HARC-teamet Noordzeekanaalgebied (NZKG) er et samarbejdsorgan bestående af det hollandske toldvæsen, FIOD og politiet under ledelse af Anklagemyndigheden i Amsterdam og Anklagemyndigheden i Noord-Holland. Teamet arbejder dagligt for at bekæmpe indførsel af euforiserende stoffer via hollandske havne.
