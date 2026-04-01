Vejdirektoratet undersøger jordens egenskaber under vejen til havnen

Onsdag 1. april 2026 kl: 16:45

I forbindelse med, at Vejdirektoratet anlægger Marselistunnelen under Marselis Boulevard, skal undergrunden undersøges, så man ved hvilke forhold, der skal bygges i rent teknisk. De geotekniske undersøgelser, der skal vise jordens egenskaber, starter i midten af april og vil strække sig til december i år.









- Det er vigtigt for os kende til jordens egenskaber og grundvandsforhold før vi bygger. Lige nu skal vi konkret bruge den viden vi indsamler, så vi kan lave et så godt og præcist udbud af entreprisen, som muligt. Og senere bruger ingeniørerne den indsamlede data, når de planlægger konstruktionen, siger senior projektleder i Vejdirektoratet, Michael Schmidt Vosgerau.









Undersøgelserne vil blive udført med store køretøjer - borerigge - der har et langt bor påmonteret. Køretøjerne vil bore huller i undergrunden for hver cirka 100 meter på strækningen i begge sider af Marselis Boulevard samt i midten mellem køresporene. Boringerne vil have en dybde på op til cirka 50 meter under jordens overflade.









Boreprøverne bliver efterfølgende analyseret og vil vise, hvilke tekniske egenskaber undergrunden har. Grundvandsspejlet bliver også kortlagt. De forskellige resultater vil fortælle noget om jordens egenskaber, som kan have stor betydning, når Marselistunnelen skal bygges.









Færre spor og mindre cykelsti

Da boreriggene er store og fylder en del, bliver der mindre plads til trafikken. Vejdirektoratet peger på, at der vil komme forskellige midlertidige spærringer af vognbaner og cykelstier i undersøgelsesperioden, men at der kun spærres i det nødvendige område, som eksempelvis kunne være et spor mellem to lyskryds. Når boreriggene er færdige i det område, rykker arbejdet og spærringen videre til næste strækning.









På nogle strækninger kan man nøjes med at spærre cykelstien af, og når der skal bores i midten af vejen, kan man nøjes med at spærre et spor i den ene retning. Vejdirektoratet fremhæver, at der i alle perioder vil være mindst et spor farbart i hver retning på Marselis Boulevard, men at indskrækningerne vil kunne mærkes på trafikken uanset, hvordan man udfører arbejdet.









- Trafikanterne får på en måde en smagsprøve på, hvordan det bliver, når der i anlægsperioden for selve tunnelbyggeriet kun er et spor i hver retning. For os i Vejdirektoratet giver det også værdifuld viden, som vi kan bruge senere, siger Michael Schmidt Vosgerau og fortsætter:









- Så vi kommer til at følge trafikken tæt, mens vi laver undersøgelserne. For selvom vi har stor erfaring i trafikafvikling under vejarbejde, så er det altid godt at få erfaring fra præcist det sted, hvor vi skal lave et stort anlægsarbejde.









Selve anlægsarbejdet i forbindelse med Marselistunnelen forventes at gå i gang i 2028.









Vejdirektoratet bygger Marselistunnelen, som vil sikre en hurtig, direkte og mere sikker vej mellem Aarhus Havn og E45 Østjyske Motorvej. Tunnelen vil flytte tung trafik ned under Marselis Boulevard og dermed skabe et roligere og sundere bymiljø omkring Marselis Boulevard.









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.