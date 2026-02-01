Lastbilchauffør mistede livet i arbejdsulykke
Tirsdag 31. marts 2026 kl: 11:07Af: Redaktionen
En 60-årig mandlig lastbilchauffør mistede mandag ved middagstid livet i en arbejdsulykke ud for en adresse på Hornbjergvej i Hornslet på Djursland. Chaufføren var blevet fundet fastklemt mellem sin lastbil og en betonmur
Østjyllands Politi oplyser, at politi, ambulance og brandvæsen rykkede ud til stedet, hvor lastbilen blev rykket væk, så den 60-årige kunne komme fri. Der blev udøvet førstehjælp, men chaufførens liv stod ifølge politiet ikke til at redde.
Ifølge Østjyllands Politi tyder de foreløbige undersøgelser på, at lastbilen begyndte at trille efter, at chaufføren havde læsset en container af. Præcist hvordan ulykken skete, er endnu ikke klarlagt.
Arbejdstilsynet skal nu klarlægge hændelsesforløbet.
Østjyllands Politi oplyser, at de pårørende er underrettet.
