Lastbilchauffør mistede livet i arbejdsulykke

Tirsdag 31. marts 2026 kl: 11:07

Østjyllands Politi oplyser, at politi, ambulance og brandvæsen rykkede ud til stedet, hvor lastbilen blev rykket væk, så den 60-årige kunne komme fri. Der blev udøvet førstehjælp, men chaufførens liv stod ifølge politiet ikke til at redde.









Ifølge Østjyllands Politi tyder de foreløbige undersøgelser på, at lastbilen begyndte at trille efter, at chaufføren havde læsset en container af. Præcist hvordan ulykken skete, er endnu ikke klarlagt.









Arbejdstilsynet skal nu klarlægge hændelsesforløbet.









Østjyllands Politi oplyser, at de pårørende er underrettet.

