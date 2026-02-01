Overførslen blev gennemført med en fire-akslet forvogn
Tirsdag 31. marts 2026 kl: 10:57Af: Jesper Christensen
(Foto: Lastas)
HCS A/S Transport & Spedition A/S, der har hjemsted i Glostrup og afdelinger flere steder i Danmark, har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg overføringsanhænger hos Lastas ii Hedensted. Den nye overføringsanhænger passer til til 6,0 - 6,5 meter containere
Om den nye tre-akslede overføringsanhænger:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagende og ved tip-stempel
- Cyklistværn i begge sider
- Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm
- Trækøje med 58 mm i diameter
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Fjernbetjening til sænkning af trækstang
- Tilt-alarm ved tip
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor anden aksel er med løftefunktion
- Anhængeren har en udvendig rullebrede på 2.500 mm og er derfor kun med bagtip
Den nye overføringsanhænger er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om HCS A/S Transport & Spedition A/S:
HCS A/S Transport & Spedition A/S blev etableret i 1941 af Hans Chr. Svendsen, som i 1990 købte A/S Rich. Frederiksen & Co, der havde eksisteret siden 1909/1910. HCS A/S Transport & Spedition A/S drives i dag af fjerde generation og har opbygget flere aktivitetsområder, der hver især har specialiseret sig inden for deres felt: Transport & Spedition, Renovation, Kloak- og industriservice, Recycling, Genbrug & restprodukter, Entreprenørkørsel og Miljøentreprise. HCS A/S Transport & Spedition A/S har omkring 500 ansatte fordelt på 13 afdelinger i fire lande - ud over Danmark er det Finland, Litauen og Polen.
- Overførslen blev gennemført med en fire-akslet forvogn
