Overførslen blev gennemført med en fire-akslet forvogn

Tirsdag 31. marts 2026 kl: 10:57

Om den nye tre-akslede overføringsanhænger:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Vridningsstabiliserede forstærkningsplader i bagende og ved tip-stempel

Cyklistværn i begge sider

Justerbar i bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm

Trækøje med 58 mm i diameter

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Fjernbetjening til sænkning af trækstang

Tilt-alarm ved tip

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor anden aksel er med løftefunktion

Anhængeren har en udvendig rullebrede på 2.500 mm og er derfor kun med bagtip





Den nye overføringsanhænger er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om HCS A/S Transport & Spedition A/S:

HCS A/S Transport & Spedition A/S blev etableret i 1941 af Hans Chr. Svendsen, som i 1990 købte A/S Rich. Frederiksen & Co, der havde eksisteret siden 1909/1910. HCS A/S Transport & Spedition A/S drives i dag af fjerde generation og har opbygget flere aktivitetsområder, der hver især har specialiseret sig inden for deres felt: ​Transport & Spedition, Renovation, Kloak- og industriservice, Recycling, Genbrug & restprodukter, Entreprenørkørsel og Miljøentreprise​. HCS A/S Transport & Spedition A/S har omkring 500 ansatte fordelt på 13 afdelinger i fire lande - ud over Danmark er det Finland, Litauen og Polen.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.