Producent afviser mangel

TYVERI AF 413.793 CHOKOLADEBARER:

Onsdag 1. april 2026 kl: 09:37

Tyveriet af de mange KitKat-chokoladebarer, der var en af ny variant - KitKat Formula 1 - skete lige før påske, hvor efterspørgslen på søde sager traditionelt er høj.









Fødevarekoncernen Nestlé, der står bag KitKat-mærket, har opfordret offentligheden til at kontakte dem, hvis de støder på de stjålne chokoladebarer, da hver enkelt bar kan spores via såkaldte batch-numre på pakningerne.









Tyveriet blev straks meldt til de relevante myndigheder, som endnu ikke er kommet med oplysninger om nyt i sagen.









Nestlé har efter tyveriet meldt ud, at der ikke er risiko for mangel på KitKat i butikkerne, og at tyveriet ikke vil påvirke forsyningen op til påske.





