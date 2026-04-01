TYVERI AF 413.793 CHOKOLADEBARER:
Fredag 27. marts blev en lastbil med omkring 12 ton chokolade i form af 413.793 KitKat - chokoladebarer med en kerne af kiks - stjålet under transport fra en fabrik i det centrale Italien til et distributionscenter i Polen stjålet
Producent afviser mangel
Onsdag 1. april 2026 kl: 09:37Af: Jesper Christensen
Fredag 27. marts blev en lastbil med omkring 12 ton chokolade i form af 413.793 KitKat - chokoladebarer med en kerne af kiks - stjålet under transport fra en fabrik i det centrale Italien til et distributionscenter i Polen stjålet
Tyveriet af de mange KitKat-chokoladebarer, der var en af ny variant - KitKat Formula 1 - skete lige før påske, hvor efterspørgslen på søde sager traditionelt er høj.
Fødevarekoncernen Nestlé, der står bag KitKat-mærket, har opfordret offentligheden til at kontakte dem, hvis de støder på de stjålne chokoladebarer, da hver enkelt bar kan spores via såkaldte batch-numre på pakningerne.
Tyveriet blev straks meldt til de relevante myndigheder, som endnu ikke er kommet med oplysninger om nyt i sagen.
Nestlé har efter tyveriet meldt ud, at der ikke er risiko for mangel på KitKat i butikkerne, og at tyveriet ikke vil påvirke forsyningen op til påske.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
