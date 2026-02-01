Transportvirksomhed fik pris for særligt socialt ansvar
Mandag 30. marts 2026 kl: 11:01Af: Redaktionen
Jørgen Poulsen (bestyrelsesformand, H.T. Transport & Spedition), Thomas Bass (afdelingsleder, H.T. Transport & Spedition) og Jens Iwer Petersen (formand, FDE Fonden). (Foto: FDE Fonden)
En stærk indsats inden for socialt ansvar gjorde, at H.T. Transport & Spedition A/S i weekenden kunne modtage FDE Fondens Initiativpris 2026, der blev uddelt i forbindelse med transportorganisationen ITD's generalforsamling. Virksomheden blev hyldet for sin indsats, hvor der bliver taget hånd om medarbejdere – og ansvar for omverdenen
FDE Fondens Initiativpris 2026 gives til en virksomhed, organisation eller enkeltperson, der yder en ekstraordinær indsats.
I år var det især H.T. Transport & Speditions sociale ansvar, der har gjort indtryk.
- I år har vi valgt at hylde en virksomhed, hvor især én ting fremhæves i indstillingen: nemlig det sociale ansvar. Virksomheden bygger på nogle enkle principper: et ord er et ord, og man viser respekt for hinanden. Og det må man i den grad sige, at de lever op til, fremhævede FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen ved overrækkelsen.
Indstillingen til årets prismodtager er skrevet af en af H.T. Transport & Spedition A/S' egne medarbejdere - en chauffør og tillidsrepræsentant med knap 25 års erfaring i virksomheden. Han beskriver en arbejdsplads med respekt, fleksibilitet og plads til den enkelte.
En konkret historie fra indstillingen gjorde et særligt indtryk på fondens bestyrelse. Efter et alvorligt uheld i medarbejderens fritid besøgte ledelsen ham på sygehuset og forsikrede ham om, at der fortsat ville være en plads til ham i virksomheden, når han var klar igen. Efterfølgende blev der indrettet en lastbil med blandt andet et specialtilpasset sæde, så han kunne vende tilbage til hverdagen bag rattet. Det betyder, at han i dag igen kan køre eksport på lige fod med sine kolleger.
Den fortælling er ikke et enkeltstående tilfælde. Virksomheden viser generelt en stor vilje og evne til at tilpasse opgaver, så de passer til den enkelte medarbejders situation. Hvis en medarbejder i en periode ikke kan varetage sine sædvanlige opgaver, bliver der fundet alternative funktioner i virksomheden, ligesom der også indgås aftaler om nedsat tid ved sygdom og lignende.
H.T. Transport & Spedition A/S blev etableret for over 50 år siden og er med aktiviteter i både Danmark og resten af Europa er H.T. Transport & Spedition en veletableret aktør i transportsektoren. Og den position bruger virksomheden til at tage et bredere ansvar.
Det sker blandt andet gennem et samarbejde med kommunen om arbejdsprøvninger, hvor mennesker uden for arbejdsmarkedet får mulighed for at prøve kræfter med transportbranchen og tage de første skridt ind i faget.
Derudover arbejder virksomheden også med ansvar på andre områder - blandt andet i den grønne omstilling gennem investeringer i el-lastbiler og solceller på virksomhedens bygninger.
- Det er kort sagt en virksomhed med stærke rødder i branchen og med blik for fremtiden. Og dermed et godt forbillede for branchen, fremnhævede Jens Iwer Petersen.
- Lastbilchauffør mistede livet i arbejdsulykke
- Overførslen blev gennemført med en fire-akslet forvogn
- Vi kommer til at tage kampen mod bøvl, besvær og bureaukrati
- Manglen på chauffører kræver politisk handling
- Fleksibel levering er grønnere - og bliver valgt til
- Transportvirksomhed fik pris for særligt socialt ansvar
- Transportorganisation har fået nyt bestyrelsesmedlem
- Der er behov for en styrket indsats og hårdere straffe for arbejdskriminalitet
- Varebiler bliver en del af køre- og hviletidskontrollen
- 47 virksomheder har fået tilsagn og støtte til at omstille tung transport
- Nyt folketingsmedlem har en baggrund som lastbilchauffør
- Tre fagforeninger slutter sig sammen i Nordsjælland
