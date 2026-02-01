Transportvirksomhed fik pris for særligt socialt ansvar

Mandag 30. marts 2026 kl: 11:01

Af: Redaktionen Jørgen Poulsen (bestyrelsesformand, H.T. Transport & Spedition), Thomas Bass (afdelingsleder, H.T. Transport & Spedition) og Jens Iwer Petersen (formand, FDE Fonden). (Foto: FDE Fonden)

FDE Fondens Initiativpris 2026 gives til en virksomhed, organisation eller enkeltperson, der yder en ekstraordinær indsats.









I år var det især H.T. Transport & Speditions sociale ansvar, der har gjort indtryk.









- I år har vi valgt at hylde en virksomhed, hvor især én ting fremhæves i indstillingen: nemlig det sociale ansvar. Virksomheden bygger på nogle enkle principper: et ord er et ord, og man viser respekt for hinanden. Og det må man i den grad sige, at de lever op til, fremhævede FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen ved overrækkelsen.









Indstillingen til årets prismodtager er skrevet af en af H.T. Transport & Spedition A/S' egne medarbejdere - en chauffør og tillidsrepræsentant med knap 25 års erfaring i virksomheden. Han beskriver en arbejdsplads med respekt, fleksibilitet og plads til den enkelte.









En konkret historie fra indstillingen gjorde et særligt indtryk på fondens bestyrelse. Efter et alvorligt uheld i medarbejderens fritid besøgte ledelsen ham på sygehuset og forsikrede ham om, at der fortsat ville være en plads til ham i virksomheden, når han var klar igen. Efterfølgende blev der indrettet en lastbil med blandt andet et specialtilpasset sæde, så han kunne vende tilbage til hverdagen bag rattet. Det betyder, at han i dag igen kan køre eksport på lige fod med sine kolleger.









Den fortælling er ikke et enkeltstående tilfælde. Virksomheden viser generelt en stor vilje og evne til at tilpasse opgaver, så de passer til den enkelte medarbejders situation. Hvis en medarbejder i en periode ikke kan varetage sine sædvanlige opgaver, bliver der fundet alternative funktioner i virksomheden, ligesom der også indgås aftaler om nedsat tid ved sygdom og lignende.









H.T. Transport & Spedition A/S blev etableret for over 50 år siden og er med aktiviteter i både Danmark og resten af Europa er H.T. Transport & Spedition en veletableret aktør i transportsektoren. Og den position bruger virksomheden til at tage et bredere ansvar.









Det sker blandt andet gennem et samarbejde med kommunen om arbejdsprøvninger, hvor mennesker uden for arbejdsmarkedet får mulighed for at prøve kræfter med transportbranchen og tage de første skridt ind i faget.









Derudover arbejder virksomheden også med ansvar på andre områder - blandt andet i den grønne omstilling gennem investeringer i el-lastbiler og solceller på virksomhedens bygninger.









- Det er kort sagt en virksomhed med stærke rødder i branchen og med blik for fremtiden. Og dermed et godt forbillede for branchen, fremnhævede Jens Iwer Petersen.













