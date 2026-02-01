Varebiler bliver en del af køre- og hviletidskontrollen
Fredag 27. marts 2026 kl: 13:04Af: Redaktionen
Fra onsdag 1. juli i år skal varebiler på over 2,5 ton, der kører international varebilskørsel, have installeret en takograf. De skal samtidig overholde reglerne på køre- og hviletidsområdet. Kravet blev truffet af EU-Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af "vejsidepakken" i 2020
Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at reglerne gælder for varebiler, der kører internationalt, der udfører godskørsel for fremmed regning, samt ved kørsel for virksomhed eller førerens regning, hvor transporten er førerens hovedaktivitet.
Desuden er der en undtagelse, som kan undtage international varebilskørsel fra at bliver omfattet af køre- og hviletidsreglerne. Undtagelsen er i køre- og hviletidsforordningens artikel 3, litra ha, og lyder sådan:
"Køretøjer med en største tilladt totalvægt, inklusive påhængsvogn eller sættevogn, på over 2,5 ton, men ikke over 3,5 ton, som bruges til godstransport, hvor transporten ikke udføres mod vederlag, men for virksomhedens eller førerens egen regning, og hvor kørsel ikke udgør hovedaktiviteten for føreren af køretøjet".
Hvad betyder de nye regler:
- Hvis man kører international varebilskørsel med en varebil, der overstiger en totalvægt på 2,5 ton, bliver man fra onsdag 1. juli 2026 omfattet af køre- og hviletidsreglerne på lige fod med køretøjer over 3,5 ton. Man skal derfor installere takografer i de pågældende køretøjer
- Ens virksomhed vil derudover kunne blive indkaldt til kontrol på baggrund af tilladelser til at køre international varebilskørsel.
- Hvis man ikke allerede har køretøjer med takografer skal man bestille et virksomhedskort til virksomheden. Virksomhedskortet skal bruges til at registrere takografen og køretøjet
- Chauffører skal anvende takografen, når der er tale on international varebilskørsel
Det betyder, at chauffører skal overholde disse køre- og hviletidsregler:
- Daglige og ugentlige køretider
- Daglige og ugentlige hviletider
- Pauser
Derudover skal chaufførerne anvende førerkort i takografen, så takografen registrerer kørslen til den chauffør, som har brugt køretøjet.
Om kontrol:
- Færdselsstyrelsen forventer at indkalde virksomheder til kontrol i starten af 2027.
- Alt materialet til brug for kontrollen skal uploades via Færdselsstyrelsens virksomhedsportal.
- Hvis ens virksomhed, bliver udtaget til kontrol, vil man få nærmere information herom
Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at Politiet fra 1. juli 2026 kan håndhæve reglerne i forbindelse med den almindelige vejsidekontrol af køretøjer.
