Motorvej i Vendsyssel skal have ny belægning
Fredag 27. marts 2026 kl: 11:15Af: Redaktionen
Mandag 13. april sætter Vejdirektoratet gang i arbejdet med at lægge ny asfalt på Motorvej E39 mellem Hjørring og Hirtshals. Omkring 17 kilometer af motorvejen skal have ny asfalt, og arbejdet på strækningen forventes at strække sig seks uger frem
Arbejdet foregår i nordgående retning fra afkørsel 4 Hjørring S (Brønderupvej) til den første af de to rundkørsler inden Hirtshals, hvor Tverstedvej støder til.
Arbejdet forventes at vare cirka seks uger, hvis ikke vejret kommer i vejen.
Sådan foregår arbejdet:
- Først affræses den eksisterende asfalt, hvorefter den underliggende belægning repareres. Herefter udlægges ny asfalt og til sidst nye vejstriber
- Arbejdet bliver udført i tre etaper, hvoraf den første begynder ved Hjørring og den sidste ved rundkørslen syd for Hirtshals
I de perioder, hvor der arbejdes på de enkelte etaper, vil trafikken blive ledt over i modsatte side af motorvejen (sydgående retning), hvor der vil være ét farbart spor i hver retning. Denne trafikafvikling gælder hele døgnet.
Samtidig vil til- og frakørsler i nordgående retning være spærret. Trafikanter må derfor benytte nærmeste alternative til- og frakørsler.
Trafikanter, som skal lige ud mod Hirtshals, vil blive ledt over i det modsatte spor og kan fortsætte med nedsat hastighed.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!