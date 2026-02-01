Motorvej i Vendsyssel skal have ny belægning

Fredag 27. marts 2026 kl: 11:15

Arbejdet foregår i nordgående retning fra afkørsel 4 Hjørring S (Brønderupvej) til den første af de to rundkørsler inden Hirtshals, hvor Tverstedvej støder til.









Arbejdet forventes at vare cirka seks uger, hvis ikke vejret kommer i vejen.









Sådan foregår arbejdet:

Først affræses den eksisterende asfalt, hvorefter den underliggende belægning repareres. Herefter udlægges ny asfalt og til sidst nye vejstriber

Arbejdet bliver udført i tre etaper, hvoraf den første begynder ved Hjørring og den sidste ved rundkørslen syd for Hirtshals





I de perioder, hvor der arbejdes på de enkelte etaper, vil trafikken blive ledt over i modsatte side af motorvejen (sydgående retning), hvor der vil være ét farbart spor i hver retning. Denne trafikafvikling gælder hele døgnet.









Samtidig vil til- og frakørsler i nordgående retning være spærret. Trafikanter må derfor benytte nærmeste alternative til- og frakørsler.









Trafikanter, som skal lige ud mod Hirtshals, vil blive ledt over i det modsatte spor og kan fortsætte med nedsat hastighed.

