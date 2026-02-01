Ny leverandør sikrer batterier til svenske lastbiler
Mandag 23. marts 2026 kl: 13:59Af: Jesper Christensen
Salgsdirektør Steinar Westli hos Norsk Scania kan nu slå ud med armene og konstatere, at Scania har fundet en ny leverandør af batterier og fået øget produktionskapaciteten. (Foto: Norsk Scania)
Hos Norsk Scania slår man ud med armene i tilfredshed over, at Scania hr fundet en ny leverandør af batterier i stedet for Northvolt, der gik konkurs
Scania leverer i disse dage de første lastbiler med battericeller fra CATL. Dermed bliver den svenske lastbilproducent igen leveringsdygtig, når det gælder lastbiler med elektriske drivliner. Siden den svensk-baserede producent af batterier til store og små køretøjer, Northvolt, gik konkurs i marts sidste år, har Scania haft vanskeligt ved at følge med efterspørgslen efter batteri-elektriske lastbiler.
Med aftalen med CATL, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, der er en kinesisk batteriproducent, som blev etableret i 2011 og producerer lithium-ion-batterier til elektriske køretøjer, energilagringssystemer og batteristyresystemer, kan Scania igen køre frem i konkurrence med de øvrige lastbilproducenter.
Scania køber battericellene og bygger sine egne batterier i en nybygget automatiseret fabrik i Södertälje. Her blev produktionslinierne bygget om i efteråret og tilpasset, så de kunne bygge forskellige batteripakker med battericeller fra CATL. Scania har så selv udviklet de tilhørende programmer og styresystemer, som bruges i batterierne.
I december sidste år begyndte Scania at bruge batteripakker med celler fra CATL i alle sinde lastbiler og busser.
Norsk Scania melder, at de første batterielektriske lastbiler med CATL-celler er klar til at blive leveret til kunderne. Aftalen med CATLbetyder også, at produktionskapaciteten, når det gælder elektriske lastbiler er øget.
- Det er glædeligt, at produktionen nu trappes kraftigt op, siger Steinar Westli, der er salgsdirektør for lastbiler hos Norsk Scania.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk.
