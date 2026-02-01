Færdselsstyrelsen udsender ny vejledning om syn af køretøjer

Fredag 27. marts 2026 kl: 11:09

Færdselsstyrelsen har udstedt en opdateret og fejlrettet udgave af Vejledning om syn af køretøjer - VOSAK. Ændringerne er markeret med gult (bortset fra mindre betydende ændringer og redaktionelle rettelser).









Færdselsstyrelsen fremhæver følgende ændringer i VOSAK:

8.02.020 - overgangsperiode for 117-02 og 177-3 godkendte dæk indsat

10.03.009 - Afsnit omhandlende ”Bakdetektion” indsat fra dfk

19.08.1.2 (4) - D værdi ændret 160 (150) og DC værdi ændret til 135 (100)

19.08.3.1 (6) - DC værdi ændret til 135 (100)

Redaktionel rettelse i afsnit på 606-607. Alene opdeling af afsnit for bedre forståelse

SB § 36. stk. 2. Side 783 - Afsnit vedr. liste om restkøretøjer forefindes på fstyr. Dk er slettet

SB § 36. stk. 2 side 784 - Dataerklæring kan nu fylde mere end 1 side

Side 821 - Vejledning om indsættelse af EF-typegodkedelsesnummer

Side 826 - Vejledning om indsættelse af køretøjers første registreringsdata

Side 916 - Vejledning om adviseringstekst for indsættelse af km-tal

Side 917 - Vejledning om udfyldelse om et køretøjs stand





Vejledning om syn af køretøjer version april 2026 erstatter version januar 2026 af vejledningen. Den nye vejledning skal benyttes fra onsdag 1. april, hvorefter den hidtidige vejledning ikke længere vil være gældende.









her: Den nye vejledning, der gælder fra 1. april 2026, kan hentes













© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.