Færdselsstyrelsen udsender ny vejledning om syn af køretøjer
Fredag 27. marts 2026 kl: 11:09Af: Redaktionen
En ny version af Vejledning om syn af køretøjer - VOSAK - som erstatter tidligere udgave af Vejledning om syn af køretøjer, gælder fra onsdag 1. april, hvor den erstatter den nugældende vejledning fra januar i år
Færdselsstyrelsen har udstedt en opdateret og fejlrettet udgave af Vejledning om syn af køretøjer - VOSAK. Ændringerne er markeret med gult (bortset fra mindre betydende ændringer og redaktionelle rettelser).
Færdselsstyrelsen fremhæver følgende ændringer i VOSAK:
- 8.02.020 - overgangsperiode for 117-02 og 177-3 godkendte dæk indsat
- 10.03.009 - Afsnit omhandlende ”Bakdetektion” indsat fra dfk
- 19.08.1.2 (4) - D værdi ændret 160 (150) og DC værdi ændret til 135 (100)
- 19.08.3.1 (6) - DC værdi ændret til 135 (100)
- Redaktionel rettelse i afsnit på 606-607. Alene opdeling af afsnit for bedre forståelse
- SB § 36. stk. 2. Side 783 - Afsnit vedr. liste om restkøretøjer forefindes på fstyr. Dk er slettet
- SB § 36. stk. 2 side 784 - Dataerklæring kan nu fylde mere end 1 side
- Side 821 - Vejledning om indsættelse af EF-typegodkedelsesnummer
- Side 826 - Vejledning om indsættelse af køretøjers første registreringsdata
- Side 916 - Vejledning om adviseringstekst for indsættelse af km-tal
- Side 917 - Vejledning om udfyldelse om et køretøjs stand
Vejledning om syn af køretøjer version april 2026 erstatter version januar 2026 af vejledningen. Den nye vejledning skal benyttes fra onsdag 1. april, hvorefter den hidtidige vejledning ikke længere vil være gældende.
Den nye vejledning, der gælder fra 1. april 2026, kan hentes her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!