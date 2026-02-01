Rasteplads mellem Kolding og Vejle har fået ny butik og moderne lade- og tankfaciliteter

Torsdag 26. marts 2026 kl: 11:34

Af: Redaktionen Motorvejsrastepladsen Skærup Ø har fået ny butik, ladepark og moderniseret tankstation i forbindelse med, at energiselskabet OK har overtaget driften af anlægget. (Foto: OK)

OK har de seneste måneder været i gang på Skærup Ø og fem andre motorvejsratsepladser, som energiselskabet har overtaget i forbindelse med Vejdirektoratets rastepladsudbud. Selvom OK har over 700 stationer, er det første gang, at energiselskabet er repræsenteret langs motorvejene i Danmark.









Siden OK vandt udbuddet, har målet været at skabe et moderne, sammenhængende og endnu stærkere mobilitetstilbud til bilister på farten, uanset om de kører på strøm eller brændstof.









- De fleste kender OK for vores tankstationer og ladestandere. Vi er rigtig glade for, at danskerne nu også kan møde OK langs motorvejene med helt nye butikker - blandt andet her ved Skærup. Vi har skabt en rasteplads, hvor man kan få energi og en god oplevelse som bilist, og hvor man forhåbentlig har lyst til at vende tilbage, siger Kenneth Korsgaard, der er direktør for mobilitet i OK.









Alle OK-butikker langs motorvejene er etableret med afsæt i et helt nyt koncept, og butikken ved Skærup Ø er den første, der åbner.









- Vi har haft fokus på at skabe den gode pause - uanset længden. Kunderne møder en butik, hvor de som altid kan hente den hurtige snack og køre videre, men også nyde et godt måltid eller bare en pause i rolige og rare omgivelser, fx mens elbilen lader, siger Kenneth Korsgaard.









Åbningen af butikken på rasteplads Skærup Ø markeres med en åbningsfest onsdag formiddag 15. april.









OK har etableret lignende faciliteter ved Ejer Bavnehøj Ø, Ejer Bavnehøj V, Karlslunde Ø, Karlslunde V og Tappernøje V. I alt har OK i forbindelse med Vejdirektoratets rastepladsudbud overtaget og moderniseret seks tankstationer, etableret 54 ladepunkter og bygget nye butikker.









