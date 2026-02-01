Ny bro fører vej over å ved Aarhus

Torsdag 26. marts 2026 kl: 11:22

Af: Redaktionen (Foto: Aarhus Kommune)

Broen blev fjernet akut, da store mængder regnvand i november 2023 truede med at oversvømme Viby Renseanlæg og sende forurenet kloakvand ud i åen og videre ud i Brabrand Ø og Aarhus Å.









Den nye bro er hævet med 50 cm, så den er bedre rustet, hvis en lignende situation skulle opstå igen.









Den manglende bro på Ormslevvej har betydet, at beboerne i området har haft længere til buslinie 11, der ikke har kunnet køre sin normale rute.









- Det bliver godt at få bussen tilbage på Ormslevvej. Jeg vil gerne sige ligeud, at det har været et uskønt forløb, hvor borgere er kommet i klemme blandt andet på grund juridiske tovtrækkerier om, hvordan ansvaret for at genetablere broen skulle fordeles. Det må og skal alle parter lære af, siger Nicolaj Bang (K), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.









Selve anlægsarbejdet begyndte i oktober sidste år og er i store træk foregået som planlagt. I januar lukkede seks store betonelementer hullet på Ormslevvej, og siden er der blevet arbejdet med at forbinde broen til vejen på begge sider, støbe trykaflastning og lægge ny asfalt - det sidste blev skubbet lidt på grund af frost.









Ud over, at buslinie 11 er kommet tilbage på rette vej, vender natbuslinie 42 også tilbage til strækningen.





