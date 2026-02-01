13-årig dreng kravlede ud af togvindue og kom alvorligt til skade
Tirsdag 24. marts 2026 kl: 13:42Af: Redaktionen
En 13-årig dreng i et tog kom mandag eftermiddag alvorligt til skade, da han umiddelbart efter, at toget havde forladt perronen i Vejle, ville ud af toget gennem et vindue. Drengen blev efterfølgende bragt til behandling på sygehuset
Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen klokken 16.08. Anmeldelsen lød på, at en dreng havde ødelagt et vindue i toget og var kravlet ud gennem det ødelagte vindue kort efter, at toget havde forladt banegården i Vejle.
Politi og redningsberedskab rykkede hurtigt ud til stedet, hvor en eftersøgning med hundeførere blev iværksat.
Den 13-årig dreng, der blev fundet i et område ved Banevang i Vejle, var kommet alvorligt til skade og blev efterfølgende bragt til behandling.
Politiet underrettede efterfølgende de pårørende og har ikke yderligere kommentarer.
- 13-årig dreng kravlede ud af togvindue og kom alvorligt til skade
