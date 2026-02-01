13-årig dreng kravlede ud af togvindue og kom alvorligt til skade

Tirsdag 24. marts 2026 kl: 13:42

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen klokken 16.08. Anmeldelsen lød på, at en dreng havde ødelagt et vindue i toget og var kravlet ud gennem det ødelagte vindue kort efter, at toget havde forladt banegården i Vejle.





Politi og redningsberedskab rykkede hurtigt ud til stedet, hvor en eftersøgning med hundeførere blev iværksat.





Den 13-årig dreng, der blev fundet i et område ved Banevang i Vejle, var kommet alvorligt til skade og blev efterfølgende bragt til behandling.









Politiet underrettede efterfølgende de pårørende og har ikke yderligere kommentarer.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.