Kvinde faldt om med hjertetstop - buschauffør udøvede førstehjælp

Tirsdag 24. marts 2026 kl: 13:28

En buschauffør, der var på stedet, udøvede førstehjælp og fik slået alarm. Ved bustoppestedet ventede også en anden person, en anæstesilæge, som med det samme tilså kvinden. En ambulance blev tilkaldt, og kvinden blev kørt til Rigshospitalet. Kvindens tilstand blev stabiliseret.





En anæstesilæge er en speciallæge, der arbejder med bedøvelse, smertelindring og intensiv behandling af patienter.





