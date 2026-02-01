Kvinde faldt om med hjertetstop - buschauffør udøvede førstehjælp
Tirsdag 24. marts 2026 kl: 13:28Af: Redaktionen
Mandag morgen lidt over syv fik en 59-årig kvinde pludselig et hjertestop og faldt om, mens hun sammen med sin veninde stod og ventede på bussen ved et busstoppested på Rønneholt Parkvej i Allerød
En buschauffør, der var på stedet, udøvede førstehjælp og fik slået alarm. Ved bustoppestedet ventede også en anden person, en anæstesilæge, som med det samme tilså kvinden. En ambulance blev tilkaldt, og kvinden blev kørt til Rigshospitalet. Kvindens tilstand blev stabiliseret.
En anæstesilæge er en speciallæge, der arbejder med bedøvelse, smertelindring og intensiv behandling af patienter.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!