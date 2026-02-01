Tre-akslet trailer kan trækkes fem meter ud - og fem meter mere

Tirsdag 24. marts 2026 kl: 10:56

Om den nye tre-akslet Kel-Berg udtrækstrailer:





Trailer-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

2 x 8 stk. kæpstokkehuller i kantramme

12 stk. kæpstokke inklusiv magasin

2 x 11 stk. surringsringe i kantramme

2 x 5.000 mm udtræk

400 mm høje alu-sider på repos

Alu-ramper til repos

Værktøjskasse på repos i fuld bredde og med én låge

To værktøjskasser med rustfrie låger i begge sider

Containerlåse til 1 x 40 og 2 x 20 fods containere

Tre 11-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er løftbar og selvstyrende. Anden og tredie aksel er med hydraulisk Tridec-tvangstyring med fjernbetjening

Moteret med Wabco bremseanlæg

Den nye udtrækstrailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

















Lidt om vognmand Poul-Erik Johansen:

Poul-Erik Johansen etablerede sin forretning i 1998 med en enkelt bil. Sidenhen er forretningen vokset med kranbiler og biler, der er beskæftiget med eksportkørsel. Vognmand Poul-Erik Johansen udfører blandt andet løfteopgaver med hejsning af store stålkonstruktioner med 80 tm-kraner og med hjælpe familier med at få et legehus ind i haven eller komme med jord og sten. Vognparken også af lastbiler uden kran, trækkere samt maskin- og udtrækstrailere.





