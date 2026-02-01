Tre-akslet trailer kan trækkes fem meter ud - og fem meter mere
Tirsdag 24. marts 2026 kl: 10:56Af: Redaktionen
Vognmand Poul-Erik Johansen, der har hjemsted i Ringsted, har fornyligt hentet en tre-akslet Kel-Berg trailer med dobbelt udtræk hos Lastas i Hedensted. Med det første udtræk kan traileren blive fem meter længere - og med det næste udtræk kan den blive yderligere fem meter længere
Om den nye tre-akslet Kel-Berg udtrækstrailer:
Trailer-opbygning:
- Centralvange i opsvejst højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- 2 x 8 stk. kæpstokkehuller i kantramme
- 12 stk. kæpstokke inklusiv magasin
- 2 x 11 stk. surringsringe i kantramme
- 2 x 5.000 mm udtræk
- 400 mm høje alu-sider på repos
- Alu-ramper til repos
- Værktøjskasse på repos i fuld bredde og med én låge
- To værktøjskasser med rustfrie låger i begge sider
- Containerlåse til 1 x 40 og 2 x 20 fods containere
- Tre 11-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er løftbar og selvstyrende. Anden og tredie aksel er med hydraulisk Tridec-tvangstyring med fjernbetjening
- Moteret med Wabco bremseanlæg
Den nye udtrækstrailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om vognmand Poul-Erik Johansen:
Poul-Erik Johansen etablerede sin forretning i 1998 med en enkelt bil. Sidenhen er forretningen vokset med kranbiler og biler, der er beskæftiget med eksportkørsel. Vognmand Poul-Erik Johansen udfører blandt andet løfteopgaver med hejsning af store stålkonstruktioner med 80 tm-kraner og med hjælpe familier med at få et legehus ind i haven eller komme med jord og sten. Vognparken også af lastbiler uden kran, trækkere samt maskin- og udtrækstrailere.
