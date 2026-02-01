- Kommune har beholdt postomdeler

Dao, der siden årsskiftet har alene om at levere landsdækkende brevomdeling, har siden årsskiftet haft flere sager, hvor selskabets omdelere eksempelvis har leveret brevet i en by, selvom adressen var i en anden. Dao-omdelere har også leveret post i avisrør, gemt breve i pizzabakker eller stillet store plastposer med breve steder, hvor andre og helt uvedkommende havde adgang til posten.









Aarhus Kommune har en række sociale klausuler, som kommunens leverandører skal leve op til. Og da Dao ikke har kunnet dokumentere, at virksomheden overholder klausulerne, har Aarhus Kommune valgt en dyrere løsning hos PostNord.









Ifølge Aarhus Kommune har Dao særligt problemer med at dokumentere overholdelsen af overenskomstlignende forhold til deres underleverandører.









3F, som eksempelvis organiserer bude, tager Aarhus Kommune's beslutning som et klart signal om, at virksomheder uden ordentlige forhold ikke skal have offentlige opgaver.









I København har kommunens forvaltning fornyligt indgået en aftale med Dao, hvor Københavns Kommune har slækket på sine krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår, hvilket har udløst kritik fra politisk side.









I december sidste år skrev økonomidirektør i Aarhus Kommune følgende til Magistraten samt Økonomi og Erhvervsudvalget:





"Som i resten af landets kommuner står Aarhus Kommune fra nytår i den situation, at PostNord ikke længere omdeler breve - og der skal derfor findes en ny løsning. Derfor har postomdelingen været i udbud. Og den forudgående markedsafdækning har vist, at alene DAO har været en eventuelt relevant byder på opgaven. 15. december 2025 var der tilbudsfrist på tilbudsindhentningen vedrørende postomdeling. DAO har valgt IKKE at byde på opgaven. Det skyldes ifølge DAO, at de ikke kan overholde kravene i Aarhus Kommunes CSR-bilag, som er vedtaget af byrådet. Problemet ligger særligt i overholdelsen af overenskomstlignende forhold til deres underleverandører.



