Vognmand i Randers tog to af samme slags

Mandag 23. marts 2026 kl: 12:09

Af: Redaktionen (Foto: Ejner Hessel)

Bilerne, der er leveret med fabriksmonterede tre-vejs Meiler-tip i entreprenørudgaver med kraftige Bordmatic-pendelsider, er forsynet med 13 liters motorer på 530 hk, 12-trins fuldautomatisk gearkasser med dobbeltpladekobling samt kraftige tandem-bagtøjer med navreduktion og otte-puders luftaffjedring.









Førerhusede er mellemlange med god plads, køje, vandfyr og fuldautomatisk klimaanlæg kombineret med moderne digital instrumentering og touchskærme.









Opbygningen er tilpasset danske forhold, så bil og tip kan fungere som et stærkt og effektivt arbejdsredskab i dagligdagen.









Lastbilerne er leveret af Lars Høstrup fra Ejner Hessel Viborg.





