Mindre elektrisk varebil har fået større batteri-kapacitet

Fredag 20. marts 2026 kl: 12:58

Den øgede batterikapacitet brygger på forbedret batteriteknologi, som også giver mulighed for at udnytte bilens egen strømforsyning, 230 Volt/400 W udtag i højere grad end hidtil. - eksempelvis til at drive elektrisk værktøj og udstyr.









Opladningen er også optimeret. Den nye udgave af E-Transit Courier kan oplades fra 10-80 procent på 26 minutter med en 100 kW DC-hurtiglader. Har man brug for et hurtigt skud energi, kan 10 minutters hurtigladning give omkring 114 km ekstra rækkevidde.









Ved opladning natten over med en 11 kW-lader tager det cirka fire timer at lade fra 10-80 procent.









Som en ekstra fordel kan bilen forvarmes, mens den stadig står til opladning. Det betyder, at kabinen har den ønskede temperatur, og ruderne er isfrie ved arbejdsdagens start, samtidig med at batteriet klargøres til optimal effektivitet fra første kilometer.









Lidt mere om Ford E-Transit Courier:

Varerummet rummer 2,9 kubikmeter. Med en bredde på 1,22 meter er der plads til en europalle mellem hjulkasserne. En lastluge i adskillelsen mellem førerkabine og varerum gør det muligt at transportere lange genstande som rør eller stiger på op til 2,6 meter. Lasteevnen er op til 625 kg og den tilladte anhængervægt på 750 kg. Under fronthjælmen har Ford E-Transit Courier et 44-liters opbevaringsrum til opbevaring af eksempelvis lade-kabler eller værktøj.

