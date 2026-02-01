Dyrere transport får engrosvirksomhed til at nytænke afhentning

Mandag 23. marts 2026 kl: 12:40

Stigende transportpriser har har fået Ahlsell til at udvide bygge- og håndværkerkundernes afhentningsmuligheder med gratis afhentning hos Danske Fragtmænd 19 steder i landet. Det nye branchetiltag er inspireret af privatlivets pakkeshops og er et fleksibelt supplement til Ahlsells håndværkerbutikker og eksisterende leveringsformer.









- Transport fylder mere og mere i vores kunders samlede regnestykke. Derfor er vi gået sammen med Danske Fragtmænd om at tilbyde en ny løsning, hvor vores kunder får større fleksibilitet i planlægningen - og samtidig et effektivt, omkostningsbevidst alternativ til vores eksisterende leveringsformer, siger Brian Bebe Andersen, der er kommerciel direktør i Ahlsell Danmark.









Nyt i branchen - inspireret af privatlivet

Løsningen, som har fået navnet ”Ahlsell-henter”, er inspireret af den måde, mange idag henter pakker på i privatlivet - i en pakkeshop på ruten, dér hvor det passer ind i hverdagslogistikken. Dén tankegang er stadig relativt ny i den tekniske engroshandel.









- Vi har lånt en velkendt logik fra privatlivet og oversat den til vores branche. Danske Fragtmænd har et landsdækkende netværk, der så at sige ligger ”lige på vejen”, så kunderne nemt kan hente varer og komme hurtigt videre. Det er nytænkning i en traditionel disciplin, siger Morten Laumann, der er logistikdirektør, Ahlsell Danmark.









Virker på tværs af geografi

Alle Danske Fragtmænd-hubs er placeret tæt på motorvejsnettet, så man slipper for at køre omveje eller ind i bymidter med tæt trafik og begrænset parkering for at hente materialer.









De 19 nye pakkehubs supplerer Ahlsell's håndværkerbutikker og betyder, at kunderne har adgang til i alt 34 afhentningssteder i hele landet, hvor de gratis kan afhente deres bestillinger. Løsningen er også relevant for virksomheder med opgaver på tværs af byer og landsdele.









- Som kunde hos Ahlsell kan man få tilknyttet flere afhentningssteder til sin konto, både lokalt og dér, hvor man ellers har opgaver i landet. Har man for eksempel virksomhed i Viborg, kan man hente materialer hos Danske Fragtmænd i Næstved. Og som altid er det også gratis at afhente sine bestillinger i en af vores butikker. Det handler om valgfrihed, siger salgsdirektør i Ahlsell Danmark, Mikkel Krogh.









Lidt om løsningen:

Ahlsell tilbyder i samarbejde med Danske Fragtmænd afhentning af materialer hos Danske Fragtmænd i:

Aalborg

Aarhus

Frederikshavn

Herning

Hjørring

Randers

Skive

Skjern

Taulov

Thisted

Vejle

Viborg

Vojens Hillerød

Holbæk

Hvidovre

Næstved

Sakskøbing

Slagelse





"Ahlsell-henter" gælder teknikvarer fra Ahlsell's sortiment, og man skal sagt selv kunne bære sin bestilling ud til varebilen

Kunder hos Ahlsell kan vælge, hvor de vil hente varerne, når de bestiller deres varer

Kunder kan blive oprettet til et eller flere afhentningssteder gennem deres sædvanlige kontaktperson hos Ahlsell





Den nye afhentningsløsning er udviklet i samarbejde med Danske Fragtmænd og bringer privatlivets afhentningslogik ind i den tekniske engroshandel, siger Morten Laumann, logistikdirektør, Ahlsell. (Foto: Ahlsell)

















