15 meter lang trailer kan rumme godt 100 kubikmeter
Fredag 20. marts 2026 kl: 10:20Af: Redaktionen
Toftegaards Transport ApS, der har hjemsted i Hjørring, har fornyligt hentet en 15 meter lang fire-akslet Knapen-trailer med Walking Floor hos Lastas i Hedensted. Den nye trailer er med automatisk Eco-Top rullepresenning på toppen af kassen, der kan åbnes i venstre side øverst og rumme godt 100 kubikmeter
Om den nye fire-akslede Knapen-trailer:
Chassis-opbygning:
- Selvbærende stålchassis
- Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil
- Alu-hjælperamme for selvbærende konstruktion - og for mindre egenvægt og større volumen
- Eloxeret chassis
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Trekanter i mellem akslerne
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens tredie og fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Sider udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede alu-profiler, der er fuldsvejst indvendigt
- Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF-betjening
- Bagdøre i alu-profiler
- Tretrins stige under bagdøre
- Box-Nordic værktøjskasse med en skuffe i venstre side integreret i cyklistværnet
- 3 stk. åbenbare sider øverst i venstre side
- Rumindhold på godt 100 kubikmeter
- Presenningsdug til bunden, der bliver rullet ud fra bagenden
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap
Knapen-traileren, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
