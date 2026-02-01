15 meter lang trailer kan rumme godt 100 kubikmeter

Fredag 20. marts 2026 kl: 10:20

Om den nye fire-akslede Knapen-trailer:





Chassis-opbygning:

Selvbærende stålchassis

Kongeboltkonstruktion er svær/stabil stålprofil

Alu-hjælperamme for selvbærende konstruktion - og for mindre egenvægt og større volumen

Eloxeret chassis

Lukket cyklistværn i begge sider

Trekanter i mellem akslerne

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens tredie og fjerde aksel er selvstyrende

Kasse-opbygning:

Sider udført i 3/2 mm tykke og 600 mm brede alu-profiler, der er fuldsvejst indvendigt

Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave med CF-betjening

Bagdøre i alu-profiler

Tretrins stige under bagdøre

Box-Nordic værktøjskasse med en skuffe i venstre side integreret i cyklistværnet

3 stk. åbenbare sider øverst i venstre side

Rumindhold på godt 100 kubikmeter

Presenningsdug til bunden, der bliver rullet ud fra bagenden

Bakkamera MXN80C med lukkeklap

Knapen-traileren, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





