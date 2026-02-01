Mandag 23. marts 2026 kl: 12:01
Af: Redaktionen

Tip-trailer med fire-aksler har plads til 37 kubikmeter jord under automatisk rullepresenning

Vognmand Søren Bech, Uldum ApS, der har hjemsted i Tørring nordvest for Vejle, har fornyligt taget en ny fire-akslet Kel-Berg jord tiptrailer i brug. Kassen, der kan rumme 37 kubikmeter, er monteret med en automatisk Eco-Top rullepressenning

Lidt om den nye fire-akslede Kel-Berg trailer:
  • Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Plastikafdækning på underkøringskofanger
  • Forkromede fælgringe
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er selvstyrende

Kasse-opbygning:
  • Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning. ▪Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside
  • Bund fremstillet i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000-styrkeklasse
  • Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen
  • Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt- og bakalarm, samt dumperventil

 
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


Lidt om Søren Bech, Uldum ApS:
Søren Bech, Uldum ApS beskæftiger sig først og fremmest med fast daglig kørsel indenfor beton- og kvartssandsindustrien i området omkring Midtjylland. 





- Autotransport er blevet elektrisk
- Tre-akslet trailer kan trækkes fem meter ud - og fem meter mere
- Kommune har beholdt postomdeler
- Modelprogram bliver udvidet
- Ny leverandør sikrer batterier til svenske lastbiler
- Dyrere transport får engrosvirksomhed til at nytænke afhentning
- Vognmand i Randers tog to af samme slags
- Tip-trailer med fire-aksler har plads til 37 kubikmeter jord under automatisk rullepresenning
- Mindre elektrisk varebil har fået større batteri-kapacitet
- Overenskomster kan findes hos vognmandsorganisation
- Vejle-virksomhed har fået ny direktør
- 15 meter lang trailer kan rumme godt 100 kubikmeter
