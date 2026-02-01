Tip-trailer med fire-aksler har plads til 37 kubikmeter jord under automatisk rullepresenning

Mandag 23. marts 2026 kl: 12:01

Lidt om den nye fire-akslede Kel-Berg trailer:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Plastikafdækning på underkøringskofanger

Forkromede fælgringe

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning. ▪Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside

Bund fremstillet i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000-styrkeklasse

Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen

Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt- og bakalarm, samt dumperventil





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Søren Bech, Uldum ApS:

Søren Bech, Uldum ApS beskæftiger sig først og fremmest med fast daglig kørsel indenfor beton- og kvartssandsindustrien i området omkring Midtjylland.









