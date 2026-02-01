Tip-trailer med fire-aksler har plads til 37 kubikmeter jord under automatisk rullepresenning
Mandag 23. marts 2026 kl: 12:01Af: Redaktionen
Vognmand Søren Bech, Uldum ApS, der har hjemsted i Tørring nordvest for Vejle, har fornyligt taget en ny fire-akslet Kel-Berg jord tiptrailer i brug. Kassen, der kan rumme 37 kubikmeter, er monteret med en automatisk Eco-Top rullepressenning
Lidt om den nye fire-akslede Kel-Berg trailer:
- Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Plastikafdækning på underkøringskofanger
- Forkromede fælgringe
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning. ▪Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside
- Bund fremstillet i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000-styrkeklasse
- Sidemarkeringslamper monteret i skåle på kassen
- Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt- og bakalarm, samt dumperventil
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Søren Bech, Uldum ApS:
Søren Bech, Uldum ApS beskæftiger sig først og fremmest med fast daglig kørsel indenfor beton- og kvartssandsindustrien i området omkring Midtjylland.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!