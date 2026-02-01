Modelprogram bliver udvidet
Mandag 23. marts 2026 kl: 15:06Af: Jesper Christensen
Scania's C1-4 drivline er godkend til en totalvægt på op til 74 tons. (Foto: Norsk Scania)
Svenske Scania vil fra efteråret kunne levere en lastbil med et ekstra batteri under førerhuset. Det øger batterikapaciteten med 89 kWh
Lastbiler med denne løsning - BatCab - vil blive leveret med Scania's drivline med betegnelsen C1-4, som blev lanceret sidste vinter. Den øgede batterikapacitet vil give en rækkevidde på mellem 320 og 560 kilometer.
