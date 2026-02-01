Autotransport er blevet elektrisk

Tirsdag 24. marts 2026 kl: 13:59

Ejner Hessel oplyser, at det fuldelektriske vogntog er opbygget med KART-trailer og klargjort hos Ejner Hessel i Tilst ved Aarhus. Her han man også taget sig af projektstyring og opbygning af batteripakke på traileren i samarbejde med Energig.









Førerhuset er et GigaSpace, der blandt andet er udstyret med SoloStar-hjørnesofa, luksuskøjer med niveauregulering, lædersæde, multimedie cockpit, trådløs opladning, elektrisk standklima, LED Matrix-forlygter og PPC.









Dekorationen er udført hos Sign Vision i Vejle, som har helindpakket trækkeren i kundens eget design.









Bilen er leveret af Johnny Skytte fra Ejner Hessel Vejle, der betegner den som en gennemført løsning, hvor både elektrisk drift, komfort og design går op i en højere enhed.









