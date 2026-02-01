Trådløs opladning kan udløse mere tid til at køre

Fredag 27. marts 2026 kl: 10:08

Af: Redaktionen Ved at kombinere eDaily-platformen med Dynamic Wireless Power Transfer tester Iveco, hvordan elbiler kan oplades direkte fra vejen - på motorvejen A35 Brebemi i Italien.

Med trådløs opladning af batteri-elektriske varebiler kører Iveco et stykke videre i udviklingen af elektrificerede transportløsninger. Teknologien, hvor en et køretøj er udstyret til både dynamisk og statisk trådløs opladning, viser, hvordan el-drevne køretøjer i fremtiden kan oplades automatisk - også mens de er i bevægelse - og dermed reducere behovet for traditionelle ladestop.









For transportvirksomheder, der arbejder med elektriske køretøjer, kan den rette teknologi betyde mere tid på vejen og mindre tid ved ladestanderen.









Iveco's nye trådløse løsning, der er kombineret i eDaily-platformen og Dynamic Wireless Power Transfer, demonstrerer, hvordan el-biler i fremtiden kan oplades direkte fra vejen - både under kørsel og når køretøjet holder stille. Teknologien kan reducere behovet for ladestop, øge tilgængeligheden i transportflowet og samtidig bidrage til en mere effektiv udnyttelse af batterikapaciteten.









Iveco's eDaily er et fuldelektrisk let køretøj, der fåes både som varebil og som minibus udviklet til professionelle transporter. Den modulære elektriske opbygning gør det muligt at integrere nye energiløsninger og teste, hvordan teknologier som trådløs opladning fungerer i praksis i den daglige drift.









- Trådløs opladning kan blive et vigtigt skridt for nordiske transportvirksomheder, fordi teknologien gør el-drift både enklere og mere effektiv i hverdagen. Når køretøjet kan oplade automatisk både under kørsel og ved stop, får vognparksejeren en mere fleksibel, siger Kåre Neergaard.









Han er Head of Product & Marketing hos Hedin Nordic Truck, der generalagent for Iveco i Norden.









- l drift med færre afbrydelser og en bedre udnyttelse af sin flåde. Det er netop sådan, fremtidens infrastruktur kan understøtte overgangen til emissionsfri transport, siger han videre.









Løsning testes på motorvej i Norditalien

For at teste løsningen i virkelige trafikforhold indgår et af de første køretøjer nu i et projekt på motorvejen A35 Brebemi i Italien, hvor Iveco samarbejder med lokale infrastrukturpartnere. Her undersøges det, hvordan trådløs opladning fungerer i praksis, både når køretøjet er i bevægelse, og når det holder stille.









Testene skal vise, hvordan teknologien kan gå fra pilotprojekt til en mulig del af fremtidens transportinfrastruktur. Ved at kunne oplade løbende eller når muligheden opstår, kan transportvirksomheder i fremtiden opnå længere rækkevidde, kortere ladestop og en mere effektiv drift af deres elektriske flåder.









- Udviklingen af denne løsning er et konkret skridt fremad i vores arbejde med at reducere emissioner. At teste Dynamic Wireless Power Transfer direkte på motorvej viser tydeligt, hvordan dynamisk opladning kan understøtte den daglige drift og samtidig sikre sikkerhed, ydeevne og kontinuitet for både chauffører og operatører. Projektet på A35 Brebemi åbner nye muligheder for elektrificering og bekræfter Ivecos ambition om at drive innovation på vejene, siger Norberto Codegone, der er Head of LCV Product Management hos Iveco.









Del af en global udvikling

Interessen for trådløs opladning er stigende globalt, og flere testprojekter er i gang i både Europa og Nordamerika. Udviklingen sker i tæt samarbejde mellem køretøjsproducenter, infrastrukturaktører og forskningsinstitutioner.









Ved at kombinere eDaily-platformen med Dynamic Wireless Power Transfer tester Iveco, hvordan elbiler kan oplades direkte fra vejen - på motorvejen A35 Brebemi i Italien. (Foto: Iveco)

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.