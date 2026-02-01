Tre fagforeninger slutter sig sammen i Nordsjælland
Fredag 27. marts 2026 kl: 11:26Af: Redaktionen
På tre ekstraordinære generalforsamlinger torsdag i denne uge stemte et stort flertal ja til at sammenlægge 3F Nordsjælland Øst, 3F Frederiksværk/Frederikssund og 3F Frederiksborg til 3F Nordsjælland. Dermed er 3F Nordsjælland - en fagforening og A-kasse under 3F Fagligt Fælles Forbund en realitet - sammenlægningen træder i kraft onsdag 1. juli
Den nye fagforening vil dække kommunerne, Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.
3F Nordsjælland er organisatorisk bygget op omkring 3F’s seks branchegrupper: industri, offentlig, transport, Byg, Privat Service, Hotel og Restauration og Grønt område.
Det skal sikre en stærk faglig forankring tæt på medlemmernes hverdag og branchernes konkrete udfordringer. Fusionen sker for at styrke overenskomstdækningen og medlemmernes løn og arbejdsvilkår inden for fagforeningens område. Sammenlægningen skal derudover styrke den faglige og politiske gennemslagskraft i en region præget af vækst, udvikling og nye arbejdspladser.
3F Nordsjælland vil med servicekontorer i Frederiksværk og Helsingør, hovedkontor i Hillerød og et mobilt kontor være til stede dér hvor medlemmerne lever og arbejder.
De tre generalforsamlingerne har valgt Michael Vilebæk som formand, Jesper Olsen og Ronny Iversen som næstformænd for 3F Nordsjælland. Derudover tilforordnes Charlotte Larsen som leder af sekretariatet, Max Pedersen som leder af økonomi og Lene Tejlmann som leder af A-kasse.
