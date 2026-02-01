Entreprenørvognmand kører jord med mere med ny tre-akslet tip-trailer
Torsdag 26. marts 2026 kl: 13:48Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Lastas i Hedensted har for ikke så længe siden leveret en ny tre-akslet Kel-Berg city jord tiptrailer med et rumindhold på 34 kubikmeter i kassen, der er forsynet med en automatisk Eco-Top rullepresenning
Om den nye tre-akslede Kel-Berg city jord tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst af finkornstål QstE690 med specielle forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er er tvangstyret
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Siderne er beklædt indvendigt med 10 mm kunststofplader i en højde på 1.250 mm
- Forvæggen er udført i 5 mm alu-plade med kraftige alu-forsmækforstærkninger
- Bunden er fremstillet af 7 mm gennemgående alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000 styrkeklasse Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem med 3/2 vejs ventil monteret på chassis for automatisk åbning
- Plastikafdækning på underkøringskofanger
Traileren, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Entreprenørvognmand kører jord med mere med ny tre-akslet tip-trailer
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!