Entreprenørvognmand kører jord med mere med ny tre-akslet tip-trailer

Torsdag 26. marts 2026 kl: 13:48

Om den nye tre-akslede Kel-Berg city jord tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst af finkornstål QstE690 med specielle forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er er tvangstyret





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Siderne er beklædt indvendigt med 10 mm kunststofplader i en højde på 1.250 mm

Forvæggen er udført i 5 mm alu-plade med kraftige alu-forsmækforstærkninger

Bunden er fremstillet af 7 mm gennemgående alu-plade i speciel slidstærk kvalitet og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000 styrkeklasse Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem med 3/2 vejs ventil monteret på chassis for automatisk åbning

Plastikafdækning på underkøringskofanger





Traileren, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.