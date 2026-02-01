47 virksomheder har fået tilsagn og støtte til at omstille tung transport

Fredag 27. marts 2026 kl: 12:53

Af: Redaktionen Der er givet tilsagn om tilskud for ca. 54 millioner kroner af puljens samlede budget på ca. 160 millioner kroner.

De første virksomheder har fået svar på deres ansøgninger i 2026-puljen til grøn omstilling af tung vejtransport. Vejdirektoratet har behandlet ansøgninger fra puljens første ansøgningsrunde, hvor der var lav tilskudsprocent, og givet tilsagn til 47 projekter fordelt på 47 virksomheder.









I alt er der givet tilsagn om tilskud for ca. 54 millioner kroner. Midlerne skal gå til indkøb af 57 ellastbiler, leasing af 68 ellastbiler og 22 projekter med depotladning.









- Der er ingen tvivl om, at der er stor interesse for at omstille den tunge transport, og vi kan se, at virksomhederne er klar til at investere. Så det er et vigtigt skridt i retning af en grønnere transportsektor, siger Mette Fynbo, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.









Puljen åbnede for ansøgninger onsdag 4. februar og er en del af den politiske aftale om udmøntning af Grøn Fond.









Der er fortsat 106 millioner kroner i puljen. Ansøgninger i anden ansøgningsrunde, hvor der er højere tilskudsprocent, behandles løbende efter først til mølle-princippet. Vejdirektoratet forventer at sende svar ud, efterhånden som ansøgningerne færdigbehandles.









Når alle ansøgere har modtaget svar, offentliggør Vejdirektoratet en samlet oversigt over tilskudsmodtagere og projekter.

















