Bybuskørslen i Kolding bliver ændret

Fredag 27. marts 2026 kl: 13:50

Betjeningen af Bramdrupdam styrkes med en ny busrute - Linie 6 - der kommer til at køre via Busterminalen - Bornholmsvej - Bramdrupskovvej - Skovæblevej. Bussen kører én gang i timen alle dage.









Når den Linie 6 overtager betjeningen af Bramdrupdam, nedlægges flexruten mellem busterminalen og vendepladsen på Bramdrupskovvej.









For at sikre en bedre betjening af Kolding Sygehus, udvides den eksisterende Linie 5, som i dag betjener Seest-området, men fremover kommer til også til at køre forbi sygehuset uden, at det går ud over betjeningen af Seest. I sygehusområdet standser Linie 5 ved hovedindgangen, sundhedscentret og kulturhuset på Skovbrynet.









I dagtimerne på hverdage har den nye rute to afgange i timen og én afgang i timen på hverdagsaftener, lørdag, søndag og helligdage.









I forvejen betjener linje 2A og 103 sygehuset via stoppestedet på Skovvangen, men Rute 254 vil ikke længere køre op omkring sygehuset.









Interesserede kan se de nye køreplaner, som træder i kraft søndag 5. april, på www.sydtrafik.dk/kolding. Bruger man app’en Rejseplanen eller Rejseplanen.dk, er de nye ruter lagt ind.









Evaluering af borgerinput

Siden starten af januar har borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til det nye busnet via en portal på kolding.dk. Sidste frist for at komme med input er 31. marts.









På mødet i Plan- og Teknikudvalget 5. maj får de folkevalgte en samlet evaluering af høringssvarene. Herefter er det op til politikerne at vurdere, om der er behov for yderlige justeringer af busnettet.

