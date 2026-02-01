Transportorganisation har fået nyt bestyrelsesmedlem

Mandag 30. marts 2026 kl: 10:46

Af: Redaktionen Fra venstre: Jørn Kudsk, Klaus Jensen, Michael Hansen, næstformand Jens Peter Fallesen, formand John Agervig Skovrup, René Bülow, Christina Baun Hansen og direktør Stefan K. Schou. (Foto: ITD)

John Agervig Skovrup, der har været formand siden 2022, blev genvalgt. Det samme gjalt Jens Peter Fallesen, Jørn Kudsk og Michael Hansen. Samtidig blev Klaus Jensen valgt ind i bestyrelsen efter tidligere at have været suppleant. Klaus Jensen er anden generation i familievirksomheden Brdr. Jensens Godstransport, der ligger på Nordfalster.









Bestyrelsesmedlem Ole Velbæk og suppleanterne Leo Andersen og Jens Aage Daugaard havde på forhånd meldt ud, at de ikke genopstillede. Dermed blev der gjort plads til nye ansigter i organisationens bestyrelse.









Efter generalforsamlingen består ITD's bestyrelse af følgende:

Formand: John Agervig Skovrup (J.A. Skovrup ApS, Bække)

Næstformand: Jens Peter Fallesen (Frema Transport ApS, Ishøj)

Christina Baun Hansen (AH Fragt A/S, Vejen)

Jørn Kudsk (Kudsk & Nissum A/S, Vojens)

Klaus Jensen (Brdr. Jensens Godstransport A/S, Nørre Alslev)

Michael Hansen (Løgumkloster Vognmandsforretning ApS, Løgumkloster)

René Bülow (R&N Transport ApS, Harndrup)

Suppleanter:

Hans Sørensen (Hans Sørensen Transport ApS, Outrup)

Rasmus De Klerk Jørgensen (HV-Transport A/S, Herning)

Teddy Tiufkær (Teddy C. Tiufkær ApS, Jægerspris)





Bestyrelsesmedlemmer i ITD vælges for to år ad gangen, mens suppleanter vælges for et år ad gangen.













