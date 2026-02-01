Byretten i København har afsagt den første dom om buscabotage-kørsel

Lørdag 28. marts 2026 kl: 00:01

Sagen begyndte, da personale fra Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi i august sidste år bemærkede den polske minibus, der holdt parkeret i København. Det viste sig, at chaufføren var i færd med at køre en gruppe kinesiske turister rundt i København. Derfra har politiet så ud fra køretøjets takograf og anden relevant dokumentation kunne fastslå, hvor længe den pågældende bus har kørt i Danmark.









I alt var der kørt 11 dage her i landet ud over de syv dage, som lovgivningen giver mulighed for.









Byrettens afgørelse kommer i forlængelse af, at Danmark i oktober 2025 fik medhold af EU-domstolen i en sag, der var anlagt af EU-Kommissionen, og som netop omhandlede fortolkningen af antal tilladte dage, hvor der må foretages buscabotage.









- Hvor det ikke er unormalt, at få lastbiler dømt for ulovlig cabotage-kørsel, så er det første gang, at det er sket på busområdet. Det er en vigtig dom, fordi det handler om ordnede forhold på arbejdsmarkedet, så de overenskomstmæssige forhold ikke bliver omgået af udenlandske firmaer. Det handler om at beskytte de firmaer, der arbejder efter reglerne, siger specialanklager Lisbeth Hønborg fra anklagemyndigheden for Midt- og Vestsjælland.









Bus-cabotagekørsel er, når udenlandske busvognmænd kører til Danmark og udfører national personbefordring i en begrænset periode.





