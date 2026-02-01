Vi kommer til at tage kampen mod bøvl, besvær og bureaukrati

FORMAND FOR TRANSPORTORGANISATION:

Tirsdag 31. marts 2026 kl: 10:36

John Agervig Skovrup, der blev genvalgt på generalforsamlingen varslede samtidig en skærpet indsats mod unødigt bureaukrati.









- Selvom branchen får enkelte indrømmelser, så stiger bøvlet, besværet og bureaukratiet. De seneste 10 år har Transportministeriet udstedt mere end 1.000 nye bekendtgørelser. Det koster tid, det koster penge, og det koster lysten til at være i den branche, som vi kender og elsker, sagde John Agervig Skovrup.









Ifølge ITD's formand er bureaukratiet vokset til et niveau, hvor det ud over at være en irritation, er en reel trussel mod udviklingen transporterhvervet. Han pegede på, at problemet ikke er enkeltstående regler. Det er en samlet udvikling, hvor nye krav løbende kommer til og bliver lagt oven i de eksisterende regler. Det udløser mere papirarbejde, højere omkostninger og mindre tid til driften.









- For mange vognmænd stopper. For mange vognmænd har fået nok af papirarbejdet og administrationen. For mange vognmænd ønsker ikke, at deres egne børn overtager firmaet. Det skal være slut. Vi kommer til at tage kampen mod det bøvl, det besvær og det bureaukrati, der forpester hverdagen for danske vognmænd. Det skal være lettere at være vognmand, fastslog John Agervig Skovrup.









ITD oplyser, at udviklingen kan aflæses i organisationens medlemskreds. For selvom ITD fortsat har medlemsfremgang, hænger mange udmeldelser sammen med konkurser, lukninger, opkøb, fusioner og brancheskifte.









Og når virksomheder vælger branchen fra, peger de ifølge ITD ofte på den samme kombination af bøvl, administration, regler og økonomisk pres.

