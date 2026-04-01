Vestjysk fragtmand overtager kollega i Thy
Onsdag 1. april 2026 kl: 13:15Af: Redaktionen
Fragtmandsfirmaet Flemming Krogh A/S, der har hjemsted i Ulfborg i Vestjylland, har overtaget fragtmandsfirmaet SJ Fragt A/S i Thisted. Overtagelsen, der samler to vestjyske fragtmandsforretninger med stærke værdier og solid drift, er sket med virkning fra 1. januar i år. Flemming Krogh A/S driver i forvejen Danske Fragtmænds terminaler i Esbjerg og Holstebro
Der er tale om et generationsskifte. Søren Pedersen har ikke familie, der ønsker at overtage forretningen, og derfor har der gennem flere år været en fælles forståelse af, at Flemming Krogh A/S skulle overtage, når tidspunktet var det rette.
SJ Fragt A/S har tætte relationer til Danske Fragtmænds kunder i Thy og på Mors. Den position videreføres under de nye ejere, og SJ Fragt består som et selvstændigt selskab.
Søren Pedersen vil fortsat være en del af forretningen og hava ansvaret for den daglige drift sammen med de øvrige medarbejdere.
- Jeg har lagt vægt på at finde en løsning, der sikrer både medarbejdere og kunder. Det her giver en tryg videreførelse af forretningen, siger Søren Pedersen.
Begge virksomheder indgår i ejerkredsen i Danske Fragtmænd, og overtagelsen sikrer fortsat drift og samarbejde med både afsender- og modtagerkunder i området.
- Vi glæder os til samarbejdet med Søren Pedersen og hans dygtige medarbejdere, og derved føre de værdier videre, som har kendetegnet SJ Fragts drift af Danske Fragtmænds terminal i Thisted, siger Jesper, Michael og Bjarne Krogh Jensen.
SJ Fragt A/S, der blev stiftet i 1982 af Søren Pedersen, har 23 lastbiler og 36 medarbejdere. Flemming Krogh A/S, der blev stiftet i 1969 og i dag drives af tre brødre i anden generation, har 75 lastbiler og 120 medarbejdere.
