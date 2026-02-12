Fire-akslet trailer har knap 15 meter gående gulv

Torsdag 12. februar 2026 kl: 19:33

Om den nye fire-akslede Knapen-trailer med Walkingfloor:





Chassis-opbygning:

Opbygget på et selvbærende stålchassis Kongeboltkonstruktion i svær/stabil stålprofil

Hjælperamme i aluminium for selvbærende konstruktion og mindre egenvægt og større volumen Eloxeret chassis Lukket cyklistværn i begge sider Trekanter i mellem akslerne

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med liftfunktion, mens tredie og fjerde aksel er er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Siderne er udført i3/2 mm tykke og 600 mm brede alu-profiler, der er fuldsvejst indvendigt

Special overkantsprofil med løbeskinne til aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm

Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave og med CF betjening

Bagdøre i alu-profiler med en tre-trins stige under

Box-Nordic værktøjskasse med en skuffe i venstre side. Værktøjskassen er integreret med cyklistværn

Rumindhold godt 100 kubikmeter

Presenningdug for bunden, der bliver rullet ud fra bagenden

Bakkamera MXN80C med lukkeklap





Den nye Knapen walkingfloor trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Toftegaards Transport ApS:

Toftegaards Transport ApS tilbyder kørsel i Nordjylland, hvor de håndterer en lang række forskellige opgaver inden for transport og distribution - blandt andet kørsel af sand, sten, grus, korn og kartofler. Derudover har de containere i alle størrelser og til alle formål til udlejning samt kranopgaver.

