Fire-akslet trailer har knap 15 meter gående gulv
Torsdag 12. februar 2026 kl: 19:33Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har for ikke så lang tid siden leveret en fire-akslet 15 meter lang Knapen Walkingfloor-trailer til Toftegaards Transport ApS, der har hjemsted i Hjørring i Vendsyssel. Toftegaards Transport ApS' fabriksnye Knapen trailer har åbenbar side og automatisk rullepresenning
Om den nye fire-akslede Knapen-trailer med Walkingfloor:
Chassis-opbygning:
- Opbygget på et selvbærende stålchassis Kongeboltkonstruktion i svær/stabil stålprofil
- Hjælperamme i aluminium for selvbærende konstruktion og mindre egenvægt og større volumen Eloxeret chassis Lukket cyklistværn i begge sider Trekanter i mellem akslerne
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med liftfunktion, mens tredie og fjerde aksel er er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Siderne er udført i3/2 mm tykke og 600 mm brede alu-profiler, der er fuldsvejst indvendigt
- Special overkantsprofil med løbeskinne til aluminiumsskillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm
- Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 mm alu-bundbrædder i glat udgave og med CF betjening
- Bagdøre i alu-profiler med en tre-trins stige under
- Box-Nordic værktøjskasse med en skuffe i venstre side. Værktøjskassen er integreret med cyklistværn
- Rumindhold godt 100 kubikmeter
- Presenningdug for bunden, der bliver rullet ud fra bagenden
- Bakkamera MXN80C med lukkeklap
Den nye Knapen walkingfloor trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Toftegaards Transport ApS:
Toftegaards Transport ApS tilbyder kørsel i Nordjylland, hvor de håndterer en lang række forskellige opgaver inden for transport og distribution - blandt andet kørsel af sand, sten, grus, korn og kartofler. Derudover har de containere i alle størrelser og til alle formål til udlejning samt kranopgaver.
