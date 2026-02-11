Arbejdet med at anlægge overhalingsspor i København begynder til foråret

Onsdag 11. februar 2026 kl: 12:59

Af: Redaktionen Den røde linje markerer den strækning, hvor overhalingssporene etableres ved Kalevebod i København. (Illustration: Sund & Bæl)

Arbejdet med at etablere overhalingsspor for tog ved Kalvebod fra Bådehavnsgade/Fragtvej til Ellebjergvej betyder til foråret. Opgaven er en del af Infrastrukturplan 2035 og er afgørende for at opnå de fulde gevinster af en sydlig jernbanekorridor fra Roskilde via København Syd til Københavns Lufthavn.









Overhalingssporene bliver også etableret for at forbedre togtrafikken og sikre kapacitet til passager- og godstrafik i forbindelse med den øgede jernbanetrafik, som forventes med den kommende Femern Bælt-forbindelse.









På et borgermøde tirsdag 24. februar ved Scandic Sluseholmen vil Sund & Bælt fortælle om projektets foreløbige tidsplan, de trafikale konsekvenser og placering af byggepladser.









På mødet vil der desuden være mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog med fageksperter ved informationsboder.









Borgermødet finder sted tirsdag 24. februar fra kl. 17.00 til 19.00 ved Scandic Sluseholmen på Molestien i København SV. Dørene åbner klokken 16.30.









her: Af pladshensyn beder Sund & Bælt om tilmelding senest fredag 20. februar - klik









her: Interesserede kan læse mere om projektet på Sund & Bælts hjemmeside - klik









Fakta om projektet:

Opgradering af strækningen til gavn for jernbanetrafikken er en del af Aftale om Infrastrukturplan 2035, som et bredt flertal af Folketingets partier indgik i 2021

Der er i alt afsat 712,6 millioner kroner til etablering af overhalingssporet ved Kalvebod

Projektet er blevet miljøkonsekvensvurderet og efterfølgende godkendt af Trafikstyrelsen

Projektet indgår i det transeuropæiske transportnetværk, TEN-T, og har opnået støtte fra EU





















