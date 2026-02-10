Fusk med grisetransporter fra Danmark fortsætter

DYREVÆRNSORGANISATION:

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 13:27

- Jeg er ærlig talt i chok over den ligegyldighed overfor reglerne og beskyttelsen af dyrene, som erhvervet udviser. Det er systematisk og skruppelløs udnyttelse af myndighedernes blinde pletter på bekostning af grisene, siger Britta Riis, der er direktør i Dyrenes Beskyttelse.









Da Dyrenes Beskyttelse i august sidste år viste, at danske grise via såkaldte samlesteder i Italien sendes videre på ture, der er længere og varmere, end loven tillader, bedyrede de danske eksportører, at de intet kendte til svigtet af grisene. Fødevarestyrelsen kaldte det åbenlyse ulovligheder og ville tage fat i de italienske myndigheder.









Men transporterne fortsætter via samlestedet i Campo Tures - Sand in Taufers på tyrolsk - i Norditalien - cirka halvanden times kørsel fra Brennerpasset.









Det oplyser Dyrenes Beskyttelse, som har fået videoovervåget samlestedet i Campo Tures. Over fem dage ankom to danske svinetransporter til stedet, der af eksportørerne var angivet som et bestemmelsessted overfor myndighederne.









Her skulle grisene efter reglerne have mindst 48 timers hvile med adgang til mad og drikke, før de kunne køres videre. Men i stedet blev grisene i begge tilfælde læsset direkte over på en anden lastbil og kørt videre.









Dyrenes Beskyttelse peger på, at den sidste del af turen havde de danske myndigheder ikke godkendt eller mulighed for at kontrollere.





I august sidste år fik grisene et hvil på otte timer, inden de blev transporteret videre.









- Jeg er forarget over, at Fødevarestyrelsen ikke tager det langt mere alvorligt. Der godkendes stadig ture til Campo Tures uden, man tilsyneladende tager ansvar for, at det udnyttes til at bryde loven. Vi plejer at være et retssamfund, men her svigter systemet, siger Britta Riis.









Dyrenes Beskyttelse understreger med udgangspunkt videoovervågningen i Campo Tures behovet for politisk indgreb og peger på, at EU-kommissionen i sit oplæg til revision af transportreglerne lagt op til at lukke for, at samlesteder bruges som bestemmelsessted. Dyrenes Beskyttelse fremhæver, at det under det danske EU-formandskab i efteråret forsvandt fra SVM-Regeringens liste over prioriterede indsatser.









- Det afskrækker tilsyneladende ikke eksportørerne, at der både har været mediemæssig og politisk opmærksomhed på transporterne. Hvert eneste hul i kontrollen udnyttes til det yderste for at udhule beskyttelsen af dyrene og øge overskuddet, selvom det er ulovligt. Derfor skal vi have et loft for dyretransporter på otte timer - uden samlesteder som smuthuller, siger Britta Riis.









Dyrenes Beskyttelse vil politianmelde organisatorerne bag de to svinetransporter til Campo Tures, ligesom organisationen gjorde det, da de havde fulgt en svinetransport i august.









Sådan blev transporterne afsløret:

Ved det italienske samlested Campo Tures blev der placeret overvågningskameraer, der fra vejen filmede ind på området. Kameraerne optog døgnet rundt i fem dage. I den periode ankom to lastbiler med grise ombord fra Danmark. I begge tilfælde blev grisene læsset direkte fra den ene lastbil over til en anden. Dermed fik grisene ikke det 48 timers hvil, som reglerne foreskriver, ligesom de ikke kom ind i et staldanlæg med mulighed for at spise og drikke. I stedet blev de kørt videre uden, at myndighederne kendte til den endelige destination, og dermed ikke kunne kontrollere forholdene for resten af transporten. Dyrenes Beskyttelse har derudover søgt aktindsigt i logbøgerne for transporterne og krydstjekket dem med videomaterialet.





(Kilde: Dyrenes Beskyttelse)

