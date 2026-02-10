Antallet af togrejsende over Storebælt steg sidste år med 8,2 procent

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 11:49

DSB oplyser videre, at godt 60 procent af de rejsende mellem landsdelene købte en pladsbillet, hvilket var 13 procent flere end året før.









Det stigende antal passagerer har i sær rejst med lyntogene på tværs af landsdelene. Den stor vækst over Storebælt har været med til at drive den generelle vækst i rejser på DSB’s Fjern- og Regionaltog, der i 2025 steg med 4 procent.









- Til trods for udfordringer i løbet af året, så kan vi se, at kunderne har kvitteret for vores indsats for at gøre toget til en attraktiv rejseform. Det bidrager vores billige Orange-billetter til, ligesom vi 2025 sænkede priserne over Storebælt, siger Charlotte Kjærulff, der er kundechef i DSB og fortsætter:









Hun peger på, at DSB fortsat oplever en øget interesse fra erhvervsrejsende også på de lange strækninger, hvor man kan udnytte rejsetiden og arbejde undervejs.









DSB solgte i 2025 3,6 procent flere Orange-billetter end året før. Det var ikke kun Orange-billetter til rejser over Storebælt, der trak udviklingen frem. DSB har også solgt flere Orange-billetter til de korte strækninger, hvor der sidste år blev solgt 2,2 millioner regionale Orange-billetter til rejser øst for Storebælt og 2,9 millioner Orange-billetter til rejser på Fyn og i Jylland.

