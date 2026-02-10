Vintervejret påvirker vandveje i Tyskland

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 11:34

Af: Jesper Christensen Isbrydende fartøjer i aktion på Elben. (Foto: Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt)

Da den omkring 1.100 kilometer lange flod er en vigtig vandvej - blandt andet til og fra Hamburg - har de tyske myndigheder - Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt - indsat en række sørge og mindre isbrydende fartøjer.









Sidst i januar var en halv snes isbrydere sat ind for at holde sluser og vandtilløb åbne på Elben, så skibstrafikken kunne passere. Det var blandt andet fartøjerne »Eber«, »Keiler« og »Bär« - alle specialdesignet til at klare tunge isforhold.









Isdannelsen på Elben er ikke kun en lokal udfordring. Den påvirker også den internationale handel. Ved at holde de indre vandveje åbne sikrer isbryderne, at varer kan transporteres til og fra de store havne, hvilket er afgørende for både tysk og europæisk økonomi.









Ifølge de tyske myndigheder er der udarbejdet detaljerede handlingsplaner for hver enkelt flod og kanal, så indsatsen kan ske så effektivt som muligt. Isbryderne arbejder døgnet rundt for at minimere forsinkelser og sikre, at skibsfarten kan fortsætte.









Ifølge Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt vil isbryderne sandsynligvis være i fuld gang endnu et stykke tid.









Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt oplyser videre, at det isbrydende fartøj »MZS Argon« er sat ind i Greifswalder Bodden.













