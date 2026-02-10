Mildere vejr begrænser isdannelser i de danske farvande

STATENS ISMELDETJENESTE:

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 09:38

Ifølge Statens Ismeldetjeneste vil Guldborssund forblive isdækket, og isdækket i Smålandsfarvandet vil aftage meget lidt. Havisen vest for Langeland og i kystnære områder i tyske bugt op til Esbjerg vil forblive stort set uændret, mens der nordøst om Skagen er risiko for isdannelse i slutningen af perioden









Vejrprognoser viser, at der vil være nogle få plusgrader til torsdag og dermed ikke nogen isdannelse i de danske farvande. Muligvis vil isdækket mindske i omfang. Dog vil der blive mere koldt over den svenske vestkyst og is vil dannes her. Der kan frem til weekenden sprede sig ud over de danske farvande omkring Læsø og Skagerrak









Ismelding for de danske farvande mandag 9. februar 2026:





Jyllands Vestkyst:

Ringkøbing Fjord nordlige del, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Thyborøn kanalen, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret





Limfjorden:

Thyborøn havnen, åben drivis, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Sælhundeholm Løb, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Oddesund, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Nykøbing Mors, Sallingsund, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Nykøbing Mors havnen, fast is, mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Skive havn fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Skive fjorden til Lundøhage, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Løgstør Bredning, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Livø Bredning, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Løgstør farvandet mod vest, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Aggersund tæt drivis, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Løgstør farvandet mod øst, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Aalborg ud for byen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring





Jyllands Østkyst:

Hadsund fjorden, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Ebeltoft havnen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Ebeltoft vige, åbent vand is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret

Horsens havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Vejle havn og inderfjord, fastis, mindre end 5 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Kolding havn og inderfjord, åben drivis, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Aabenraa havn og fjord, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret





Fyn:

Isfrit





Sjælland:

Frederikssund mod nord, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, store isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Frederikssund havnen, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Præstø havn og indsejling, fastis med drivis udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Karrebæksminde havnen åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring

Karrebæksminde, løbet til Næstved, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft

Nykøbing Falster havn, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Nykøbing Falster sundet nordefter, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Stigsnæs farvandet udfor Gulfhavn, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhindret

Korsør havnen, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft

Bornholm:

Isfrit





