De seneste dagens lidt mildere vejr med tenperaturer omkring frysepunktet, har bremset isens udbredelse i de indre danske farvande. Statens Ismeldetjeneste vurderede mandag, at isdække ikke vil blive forøget de næste par dage - nogle dele vil forblive uændrede, mens andre vil aftage marginalt
Mildere vejr begrænser isdannelser i de danske farvande
Tirsdag 10. februar 2026 kl: 09:38Af: Redaktionen
De seneste dagens lidt mildere vejr med tenperaturer omkring frysepunktet, har bremset isens udbredelse i de indre danske farvande. Statens Ismeldetjeneste vurderede mandag, at isdække ikke vil blive forøget de næste par dage - nogle dele vil forblive uændrede, mens andre vil aftage marginalt
Ifølge Statens Ismeldetjeneste vil Guldborssund forblive isdækket, og isdækket i Smålandsfarvandet vil aftage meget lidt. Havisen vest for Langeland og i kystnære områder i tyske bugt op til Esbjerg vil forblive stort set uændret, mens der nordøst om Skagen er risiko for isdannelse i slutningen af perioden
Vejrprognoser viser, at der vil være nogle få plusgrader til torsdag og dermed ikke nogen isdannelse i de danske farvande. Muligvis vil isdækket mindske i omfang. Dog vil der blive mere koldt over den svenske vestkyst og is vil dannes her. Der kan frem til weekenden sprede sig ud over de danske farvande omkring Læsø og Skagerrak
Ismelding for de danske farvande mandag 9. februar 2026:
Jyllands Vestkyst:
- Ringkøbing Fjord nordlige del, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Thyborøn kanalen, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
Limfjorden:
- Thyborøn havnen, åben drivis, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Sælhundeholm Løb, åbent vand, is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Oddesund, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Nykøbing Mors, Sallingsund, fastis, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Nykøbing Mors havnen, fast is, mellem 10 og 15 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Skive havn fastis, mellem 15 og 30 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Skive fjorden til Lundøhage, fastis, mellem 10 og 15 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Løgstør Bredning, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Livø Bredning, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Løgstør farvandet mod vest, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Aggersund tæt drivis, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Løgstør farvandet mod øst, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Aalborg ud for byen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
Jyllands Østkyst:
- Hadsund fjorden, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Ebeltoft havnen, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, små isflager. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Ebeltoft vige, åbent vand is mindre end 5 cm tyk, kvadderis. Skibsfart uhindret
- Horsens havn og inderfjord, kompakt drivis inklusiv sammenfrosset drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Vejle havn og inderfjord, fastis, mindre end 5 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Kolding havn og inderfjord, åben drivis, små isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Aabenraa havn og fjord, åben drivis, mindre end 5 cm tyk, små isflager. Skibsfart uhindret
Fyn:
- Isfrit
Sjælland:
- Frederikssund mod nord, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, store isflager. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Frederikssund havnen, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Præstø havn og indsejling, fastis med drivis udenfor, mellem 5 og 10 cm tyk, overlappende is. Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Karrebæksminde havnen åben drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis. Sejlads vanskelig eller farlig for træskibe uden isforhudring
- Karrebæksminde, løbet til Næstved, tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, kvadderis Sejlads vanskelig for stålskibe, der er svagt byggede eller har ringe maskinkraft
- Nykøbing Falster havn, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Nykøbing Falster sundet nordefter, fast is, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
- Stigsnæs farvandet udfor Gulfhavn, spredt drivis, mindre end 5 cm tyk, tallerkenis. Skibsfart uhindret
- Korsør havnen, meget tæt drivis, mellem 5 og 10 cm tyk, jævn is. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft
Bornholm:
- Isfrit
