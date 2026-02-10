Vognmand i Langeskov har fået to nye stjerner
Tirsdag 10. februar 2026 kl: 10:24Af: Redaktionen
(Foto: Ejner Hessel)
Ejner Hessel i Aarhus har fornyligt leveret to nye tre-akslede Mercedes-Benz Actros 2548 6x2/2 pusher-trækkere med ProCabin StreamSpace-førerhuse til Vognmand Morten Andersen ApS i Langeskov mellem Odense og Nyborg
|
Da Ejner Hessel havde de to pusher-trækkere på lager, blev de folieret, så Claus Morbjerg fra Ejner Hessel Aarhus kunde levere den14 dage efter handlen var indgået.
Vognmand Morten Andersen ApS blev etableret som selskab 1. januar 2018, men Morten Andersen havde etableret sig som vognmand et par år før.
Vognmand Morten Andersen ApS beskæftiger godt 80 medarbejdere.
