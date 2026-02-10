Vognmand i Langeskov har fået to nye stjerner

Tirsdag 10. februar 2026 kl: 10:24

(Foto: Ejner Hessel)

Af: Redaktionen (Foto: Ejner Hessel)

Da Ejner Hessel havde de to pusher-trækkere på lager, blev de folieret, så Claus Morbjerg fra Ejner Hessel Aarhus kunde levere den14 dage efter handlen var indgået.









Vognmand Morten Andersen ApS blev etableret som selskab 1. januar 2018, men Morten Andersen havde etableret sig som vognmand et par år før.









Vognmand Morten Andersen ApS beskæftiger godt 80 medarbejdere.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.