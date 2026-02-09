BATTERIELEKTRISKE TOG PÅ STATENS SKINNER:
Banedanmark har fået godkendt og klarmeldt to nye ladeanlæg til batterielektriske tog - et i Holstebro og et i Skjern. Dermed kan Midtjyske Jernbane køre med sine nye batterielekriske tog, der blev indviet før jul, på både strækningen mellem Skjern og Holstebro og mellem Vemb, Lemvig og Thyborøn. Midtjyske Jernbaner er den første togoperatør i Danmark, der kører med batterielektriske tog
Ladeanlæg i Holstebro og Skjern er meldt klar
Mandag 9. februar 2026 kl: 10:46Af: Redaktionen
Banedanmark har fået godkendt og klarmeldt to nye ladeanlæg til batterielektriske tog - et i Holstebro og et i Skjern. Dermed kan Midtjyske Jernbane køre med sine nye batterielekriske tog, der blev indviet før jul, på både strækningen mellem Skjern og Holstebro og mellem Vemb, Lemvig og Thyborøn. Midtjyske Jernbaner er den første togoperatør i Danmark, der kører med batterielektriske tog
- Det er første gang nogensinde, at Banedanmark opfører ladeinfrastruktur, og det er enormt komplekst og spændende at indsætte ny teknologi på en gammel jernbane. På begge stationer har vi opført ladebygninger med transformatorer, der sender 25.000 volt ud til ladeanlæggene på perronerne, siger Kasper Skovbro-Hansen, der er projektleder for ladeinfrastruktur i Banedanmark.
Han forklarer, at togene kan lade tilstrækkeligt op til den videre tur på syv-otte minutter, mens passagerne stiger af og på.
Skinnerne på den 67 kilometer lange banestrækning mellem Skjern og Holstebro blev fornyet sidste år, så de kunne være klar til de nye og tungere batteritog.
- Den danske jernbane gennemgår en kæmpe transformation i disse år, hvor banen bliver gjort klar til at tage imod fremtidens klimavenlige el-tog. At vi nu har den første statslige batteritogsstrækning, er et vigtigt skridt i den grønne omstilling af jernbanen, og projektet har givet os værdifulde erfaringer i arbejdet med at gøre flere strækninger klar til batteritog i fremtiden, siger Jette Aagaard, der er programdirektør i Banedanmark.
Det er en del af Infrastrukturplan 2035, at hele den statslige togtrafik skal være emissionsfri. Det betyder, at strækninger, der ikke elektrificeres med køreledninger, skal elektrificeres med batterielektriske tog og ladestationer.
Fakta om Banedanmarks to ladeanlæg:
- Der er valgt to forskellige løsninger af ladeanlæg på Holstebro og Skjern Stationer for at kunne indhente erfaringer med begge måder at lade batteritogene op
- På Holstebro Station er der etableret en ladeskinne, som togene kører ind under og oplader, mens der på Skjern Station er der etableret et kørestrømsanlæg med køreledninger
- Anlæggene oplader med 25.000 V
Om Midtjyske Jernbaner's batterielektriske tog:
- Midtjyske Jernbaner har indkøbt i alt syv nye batterielektriske tog af typen Siemens Mireo Plus B, der har været i drift på Midtjyske Jernbaners egen strækning Vemb-Lemvig-Thyborøn siden sidste år og nu på det statslige jernbanenet mellem Skjern og Holstebro
- De batterielektriske tog er emissionsfrie og har erstattet dieseltog, der ifølge Banedanmark udledte ca. 1.900 tons CO2 årligt
