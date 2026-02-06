Bredt flertal bakker op om hurtigere og mere effektiv udbygning af elnettet

Fredag 6. februar 2026 kl: 12:00

For at kunne omstille en række områder til mere elektrisk drift, som vil udløse et stigende behov for elektrisk energi, skal der ske en hurtigere og mere effektiv udbygning af elnettet.









Derfor har SVM-Regeringen og et bredt flertal i Folketinget bestående af SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale indgået en ny aftale, der bygger oven på Aftale om hurtigere og mere effektiv udbygning af elnettet fra december 2024.









Siden december 2024 har Energinet haft de tre fremskyndelsesområder, som var en del af aftalen, til høring blandt kommuner, interessenter og berørte naboer. Der har været flere indsigelser på to af områderne, og Energinet har derfor foreslået en justering af Nyt Elnet Aarhus-Aabenraa og en udvidelse af fremskyndelsesområdet for Nyt Elnet Sydsjælland, Lolland & Falster Etape 2.









Partierne bag Aftale om hurtigere og mere effektiv udbygning af elnettet tilslutter sig Energinets nye forslag til linieføring fra Aarhus-Aabenraa og åbner for en større justering på Sydsjælland med udvidelse af netfremskyndelsesområdet, så lokale ønsker kan kommes i møde.









Parterne peger på, at det er afgørende, at den hurtigere og mere effektive netudbygning sker under stort hensyn til de borgere, der bliver naboer til den nye, grønne infrastruktur. Derfor bliver der nu lavet en udvidet zone op til 80 meter, hvor naboer til 400 kV luftledninger på de to nye linieføringer tilbydes opkøb af boliger på ekspropriationslignende vilkår. Senere skal der ses på en langsigtet løsning for naboer til nye lignende luftledninger.









- Vi har brug for et stærkere elnet, hvis vi skal nå vores klimamål og sikre grøn strøm til både familier og virksomheder. Men det skal ske med omtanke. Når vi beder borgere om at bo tæt på store luftledninger, har vi også et ansvar for at lytte og tilbyde dem nogle ordentlige vilkår. Det sikrer vi nu. Jeg har besluttet, at Energinet skal tilbyde naboer ud til 80 meter at købe deres bolig, hvis de ønsker at flytte. Det er kun rimeligt, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).









Interesserede kan se aftaleteksten her:









© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.