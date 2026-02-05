Maskintrailer skal køre for asfalt-virksomhed
Torsdag 5. februar 2026 kl: 13:59Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Faymonville maskintrailer til Peab Asfalt A/S, der har dansk hovedsæde i Silkeborg og er en del af den svenske bygge- og anlægskoncern, Peab AB
Om den nye fire-akslede maskintrailer fra Faymonville:
Chassis-opbygning:
- Centralvange i opsvejst højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- Bunden er udført i 28 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne
- 2 stk. dobbelte sideforskydelige hydrauliske ramper i bagenden
- 2 par 5 ton surringsringe på repos
- 1 par 10 ton fastsurringsringe på repos
- 400 mm høje alu-sider på repos
- 1 par 10 ton forsænkede surringsringe på ladet
- 9 par 10 ton forsænkede surringsringe i kantrammen på ladet
- 230 mm forbredning på begge sider
- Manuelle støtteben i bagenden
Faymonville traileren er leveret med fire 12 tons aksler, hvor første og anden aksel er faste, mens tredie og fjerde aksel er selvstyrende.
Den nye maskintrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Peab Asfalt A/S:
Peab Asfalt A/S, der har hovedsæde i Silkeborg og asfaltværker flere steder i landet, er en del af den svenske Peab-koncern.
Peab Asfalt A/S beskæftiger over 300 medarbejdere og har specialiseret sig i belægning med produktion og udlægning af asfalt til private, statslige og kommunale kunder over hele landet - eksempelvis asfaltering af motorvej, veje, broer, industrigulve og parkeringspladser.
