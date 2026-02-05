- Maskintrailer skal køre for asfalt-virksomhed

Torsdag 5. februar 2026 kl: 13:59

Om den nye fire-akslede maskintrailer fra Faymonville:

Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Bunden er udført i 28 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

2 stk. dobbelte sideforskydelige hydrauliske ramper i bagenden

2 par 5 ton surringsringe på repos

1 par 10 ton fastsurringsringe på repos

400 mm høje alu-sider på repos

1 par 10 ton forsænkede surringsringe på ladet

9 par 10 ton forsænkede surringsringe i kantrammen på ladet

230 mm forbredning på begge sider

Manuelle støtteben i bagenden





Faymonville traileren er leveret med fire 12 tons aksler, hvor første og anden aksel er faste, mens tredie og fjerde aksel er selvstyrende.





Den nye maskintrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Lidt om Peab Asfalt A/S:

Peab Asfalt A/S, der har hovedsæde i Silkeborg og asfaltværker flere steder i landet, er en del af den svenske Peab-koncern.

Peab Asfalt A/S beskæftiger over 300 medarbejdere og har specialiseret sig i belægning med produktion og udlægning af asfalt til private, statslige og kommunale kunder over hele landet - eksempelvis asfaltering af motorvej, veje, broer, industrigulve og parkeringspladser.