I januar i år blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 416 nye lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Det var 20 flere end i januar sidste år, hvilket svarer til en vækst på 5 procent
De to tyske lastbilproducenter - Mercedes-Benz og MAN - er alene om at bidrage til væksten. Mercedes-Benz leverede 183 procent flere lastbiler i januar i år set i forhold til januar sidste år, mens MAN leverede knap 70 procent flere.
Torsdag 5. februar 2026 kl: 12:48Af: Jesper Christensen
Selvom de to tyske producenter er kørt mærkbart frem, hvor MAN er gåset fra 33 nyregistrerede lastbiler ved 16 tons totalvægt i januar sidste år til 56 i år, og Mercedes-Benz tilsvarende er gået fra 18 til 51 nyregistrerede lastbiler over 16 tons, så det det stadigvæk Scania og Volvo Trucks, der dominerer med en samlet markedsandel i januar på 71,6 procent mod 81,1 procent i januar sidste år.
Til sammenligning er MAN og Mercedes-Benz vokset fra en samlet markedsandel på 12,9 procent i januar sidste år til 25,2 procent i år.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
Januar 2026
Januar 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Scania
163
39,18 %
170
42,93 %
-4,12 %
Volvo
135
32,45 %
151
38,13 %
-10,60 %
MAN
56
13,46 %
33
8,33 %
69,70 %
Mercedes-Benz
51
12,26 %
18
4,55 %
183,33 %
Iveco
8
1,92 %
11
2,78 %
-27,27 %
DAF
3
0,72 %
11
2,78 %
-72,73 %
Renault
0
-
2
0,51 %
-
I alt
416
396
(Kilde: Bilstatistik.dk)
