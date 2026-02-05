To tyske mærker kørte frem

NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS:

Torsdag 5. februar 2026 kl: 12:48

Af: Jesper Christensen De to tyske lastbilproducenter - Mercedes-Benz og MAN - er alene om at bidrage til væksten. Mercedes-Benz leverede 183 procent flere lastbiler i januar i år set i forhold til januar sidste år, mens MAN leverede knap 70 procent flere.









Selvom de to tyske producenter er kørt mærkbart frem, hvor MAN er gåset fra 33 nyregistrerede lastbiler ved 16 tons totalvægt i januar sidste år til 56 i år, og Mercedes-Benz tilsvarende er gået fra 18 til 51 nyregistrerede lastbiler over 16 tons, så det det stadigvæk Scania og Volvo Trucks, der dominerer med en samlet markedsandel i januar på 71,6 procent mod 81,1 procent i januar sidste år.









Til sammenligning er MAN og Mercedes-Benz vokset fra en samlet markedsandel på 12,9 procent i januar sidste år til 25,2 procent i år.











Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke Januar 2026 Januar 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Scania 163 39,18 % 170 42,93 % -4,12 % Volvo 135 32,45 % 151 38,13 % -10,60 % MAN 56 13,46 % 33 8,33 % 69,70 % Mercedes-Benz 51 12,26 % 18 4,55 % 183,33 % Iveco 8 1,92 % 11 2,78 % -27,27 % DAF 3 0,72 % 11 2,78 % -72,73 % Renault 0 - 2 0,51 % - I alt 416

396



(Kilde: Bilstatistik.dk)

