NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TONS:

To tyske mærker kørte frem

Torsdag 5. februar 2026 kl: 12:48
Af: Jesper Christensen

I januar i år blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 416 nye lastbiler over 16 tons totalvægt i Danmark. Det var 20 flere end i januar sidste år, hvilket svarer til en vækst på 5 procent

De to tyske lastbilproducenter - Mercedes-Benz og MAN - er alene om at bidrage til væksten. Mercedes-Benz leverede 183 procent flere lastbiler i januar i år set i forhold til januar sidste år, mens MAN leverede knap 70 procent flere.


Selvom de to tyske producenter er kørt mærkbart frem, hvor MAN er gåset fra 33 nyregistrerede lastbiler ved 16 tons totalvægt i januar sidste år til 56 i år, og Mercedes-Benz tilsvarende er gået fra 18 til 51 nyregistrerede lastbiler over 16 tons, så det det stadigvæk Scania og Volvo Trucks, der dominerer med en samlet markedsandel i januar på 71,6 procent mod 81,1 procent i januar sidste år.


Til sammenligning er MAN og Mercedes-Benz vokset fra en samlet markedsandel på 12,9 procent i januar sidste år til 25,2 procent i år.



Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke

Januar 2026

Januar 2025


Antal

Andel

Antal

Andel

Ændring i procent

Scania

163

39,18 %

170

42,93 %

-4,12 %

Volvo

135

32,45 %

151

38,13 %

-10,60 %

MAN

56

13,46 %

33

8,33 %

69,70 %

Mercedes-Benz

51

12,26 %

18

4,55 %

183,33 %

Iveco

8

1,92 %

11

2,78 %

-27,27 %

DAF

3

0,72 %

11

2,78 %

-72,73 %

Renault

0

-

2

0,51 %

-

I alt 

416


396



(Kilde: Bilstatistik.dk)



