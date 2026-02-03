Fynsk kommune starter forsøg med natbusser

Tirsdag 3. februar 2026 kl: 12:08

Fredag 6. februar deler Assens Ungeråd, Assens Kommune og FynBus chokoladeboller og flyers ud på Ungdomsuddannelserne. Formålet er at gøre de unge opmærksomme på, at der nu kommer natbusser på rute 131 i Assens Kommune.









- Der har været ønsker fra både unge og voksne, som gerne ville kunne gå i byen, tage ud og spise, besøge venner og bekendte eller opleve kultur om aftenen, men hvor hjemtransporten i aften- og nattetimerne har været en udfordring. Derfor har vi valgt at sætte en forsøgsordning i gang, som skal gøre det lettere at komme hjem om natten uden bil, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen (V).





Konkret betyder det, at der fra fredag 6. februar vil køre to ekstra busafgange i hver retning natten til lørdage og natten til søndage, samt en ekstra aftenafgang i hver retning både fredag og lørdag.









- Vi synes, at det er mega godt. Det er noget, vi i Ungerådet har kæmpet meget for på vegne af de unge. Det er så fedt, at det nu sker, og at de unge rent faktisk får mulighed for at komme hjem f.eks. fra byen i Odense, eller at de kan deltage og komme hjem fra arrangementerne på uddannelserne, som ofte foregår om aftenen, siger formand for Assens Ungeråd, Isabella Stjernholm.









Det var i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2026 i Assens Kommune, at politikerne besluttede at sætte 500.000 kroner af til forsøgsordningen.









Siden har FynBus undersøgt, hvor ekstra buskørsel kunne sættes ind, så den understøtter de områder, hvor efterspørgslen er størst. Og det er på rute 131, de ekstra busafgange bliver sat ind, da ruten løber gennem en række byer, som ikke har glæde af de nuværende natbusser på rute 101 mellem Odense og Assens.









Natbusforsøget løber i to år og vil blive evalueret på baggrund af passagertal i januar 2027 og januar 2028. Evalueringerne skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt ordningen skal gøres permanent, eller om der skal ske en justering af ordningen.









- Når vi evaluerer ordningen, kigger vi naturligvis på, om ruterne bliver brugt. Og er der et større behov for busserne, og vi kan se, det bliver brugt, så skal vi jo finde ud af, hvordan erfaringerne kan bruges, når vi skal kigge ind i den fremtidige busdrift om natten, siger Jens Jakobsen.









Busserne, der starter i Odense, kører henholdsvis klokken 22.50, klokken 01:15 og klokken 03:35, hvor turen går turen gennem Skallebølle, Vissenbjerg, Aarup, Skydebjerg, Ørsted, Vedtofte, Bukkerup, Glamsbjerg og Haarby.









Busserne, der starter i Haarby, kører henholdsvis fredage og lørdage klokken 21.39 og lørdage og søndage klokken 00:07 og klokken 02:27. Turen går gennem Haarby, Glamsbjerg, Bukkerup, Vedtofte, Ørsted, Skydebjerg, Aarup, Vissenbjerg, Skallebølle og Odense.

