Hollandsk trækker kommer i en specialserie med 100 køretøjer
Mandag 2. februar 2026 kl: 20:49Af: Redaktionen
Den hollandske lastbilproducent, DAF Trucks, er på vej mod sit 100 års-jubilæum i 2028 med særlige udgaver af sine XG+modeller. Efter Sapphire Edition, der blev præsenteret i 2025 og produceret i 100 eksemplarer, producerer DAF dette års XG+ Emerald Edition i et tilsvarende begrænset oplag på 100 nummererede enheder
DAF Trucks' særlige DAF XG+ Emerald Edition er en mørkegrøn DAF XG+, som indgår i den særlige ”ædelstens-kollektion", som DAF kører frem for at markere sin snart 100-årige historie.
DAF XG+ Emerald Edition er designet med et kølergitter og logobjælke i sort højglas foran, sorte fælge og et sort chassis, der giver den et kraftfuldt og fremtrædende look. Førerhuset, der er lakeret i en grøn farve, Forest Dawn, og forsynet med DAF Digital Vision System i stedet for spejle med glas og DAF Corner View, er højt specificeret med luksuriøst læderindtræk, førsteklasses tekstiler og en flot pianosort finish. Emerald Edition er udstyret med en "smaragdmønstret" madras med matchende topmadras og gardiner. En mikrobølgeovn leveres som standard og er monteret på den øverste hylde, mens DAF Infotainment System sørger for lyden fra musikanlæg og radio.
Årgangstrækkeren er udstyret med en omfattende pakke med chaufførassistancesystemer (ADAS) for øget sikkerhed og effektivitet. Pakken indeholder adaptiv fartpilot, advarsel ved vognbaneskift, nødopbremsning, advarsel om kollision forfra, understøttelse af chaufføradvarsler og intelligent fartpilot.
DAF XF+ Emerald Edition bliver leveret med en Paccar MX-13 motor på 480 hk (355 kW) og dæk med lav rullemodstand.
Med alle DAF XG⁺ Emerald Edition følger en eksklusiv merchandisepakke med et matchende dynebetræk, en pude i memoryskum og en toilettaske i læder.
- Dette er mere end en lastbil - det er en erklæring, siger Bart Bosmans, der er medlem af DAF Trucks' bestyrelse og ansvarlig for markedsføring og salg.
- Emerald Edition understreger vores fokus på innovation, effektivitet og chaufførkomfort samtidig med, at vi hylder det håndværk, der har kendetegnet DAF i næsten et århundrede. DAF XG⁺ Emerald Edition indgår i ædelstenskollektionen og er en af de måder, vi markerer vores historiske rejse på henimod hundrede års ekspertise, siger han videre.
